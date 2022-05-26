Cem Yılmaz’dan konser yasağı tepkisi: Orta Çağ’dan güzel bir orta geldi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, konser yasaklarına "Ahlaklı Konser! Yeni yeni işler ;) hayırlı işler. Yine ortaçağdan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama ahlakım ile susma hakkımı kullanıyorum. Pass" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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Konserlere yönelik engelleme ve iptallerin ardı arkası kesilmiyor.

Sanatçı Aynur Doğan ve şarkıcı Melek Mosso’nun konserleri iptal edilirken, komedyen Cem Yılmaz bu duruma tepki gösterdi.

“YENİ YENİ İŞLER”

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ahlaklı Konser ! Yeni yeni işler ;) hayırlı işler. Yine ortaçağdan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama ahlakım ile susma hakkımı kullanıyorum. Pass” ifadelerini kullandı.

Geçen günlerde Kocaeli’deki konseri Derince Belediyesi tarafından ‘uygun olmadığı’ gerekçesi ile iptal edilen sanatçı Aynur Doğan’ın 31 Mayıs Salı günkü Bursa konseri de iptal edilmişti.

Isparta Uluslararası Gül Festivali’ndeki konseri iptal edilen Melek Mosso da “Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak” ifadeleriyle duruma tepki göstermişti.

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