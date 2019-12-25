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Cem Yılmaz’ı görünce ne yapacağını şaşırdı!
Cem Yılmaz’ı görünce ne yapacağını şaşırdı!
Usta komedyen Cem Yılmaz, Cem İşler'in esprili skecinde rol aldı.
Kültür Sanat 25 Aralık 2019 - 15:14

Usta komedyen ve stand-up’çı Cem Yılmaz, meslektaşı Cem İşçiler’in kısa skecinde rol aldı. Cem İşçiler, bu skeci Instagram hesabından, Cem Yılmaz da Twitter hesabından paylaştı.

Cem İşçiler, bu skeçte kendisine sorular “Kendinizi nerede görüyorsunuz?” sorusuna “Zirvede” cevabını veriyor. Bu sırada arkadan Cem Yılmaz geliyor ve “Bilader, ateş var mı?” diye soruyor. İşçiler ise usta ismin gelmesinin ardından şaşırıyor ve kendisine soru soran kişiye, şöyle diyor:

“Cem Yılmaz mı? Başka soru sor. Ekonomi falan sor. Bakıyor mu, buraya bakıyor mu? Fenerbahçe de iyi gidiyor bu sene. Şansıma s…yım. Bir kendimi övemedim arkadaş ya!”

 

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