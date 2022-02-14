Çin bu defa da Friends dizisini sansürledi

Çin'in sansürleri devam ediyor. Dune afişinden Dövüş Kulübü'nün son sahnesine kadar pek çok yapıma sansür uygulayan ülkenin hedefinde bu defa da hit komedi dizisi Friends var.

Sozcu.com.tr

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Çin bu defa da Friends dizisi için sansür uyguladı. Reuters’ın haberine göre; hit komedi dizisi Friends, Tencent, Youku ve Bilibili dahil olmak üzere birden fazla yayıncı tarafından sansürlendi.

Özellikle David Schwimmer’ın canlandırdığı Ross karakterinin karısının lezbiyen olduğunu paylaştığı bir an silindi. Joey’nin bir striptiz kulübüne gitmeyi önerdiği bir başka sahne de sansürlenen bölümler arasında.

Hayranlar tepkilerini göstermek için ülkenin sosyal medya platformu Weibo’da paylaşımlar yaptı. Ancak, #Friendshasbeencensored hashtag’i kısa sürede gizlendi ve şu anda da hiçbir sonuç vermiyor.

2015 yılında Çin Halk Cumhuriyeti, eşcinsellik de dahil olmak üzere kendi deyimleri ile “normal olmayan cinsel ilişkileri” tasvir eden TV şovlarını ve filmleri yasakladı. Çin Komünist Partisi, ulusal çıkarlarla uyumlu olmayan içerik için medyayı yoğun bir şekilde sansürlüyor. Sansürün nedenleri arasında kültürel gelenekleri küçümsemek, dini politikayı baltalamak ve sosyal ahlâkı tehlikeye atmak yer alıyor.

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