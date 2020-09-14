Çin filmlerinden bir seçki İstanbul Modern Sinema’da

Modern Çin sinemasının en yeni örneklerinden bir seçkinin sunulacağı “Hikâye Çin’de Geçiyor” başlıklı program, 17-27 Eylül tarihleri arasında İstanbul Modern Sinema’da izleyiciyle buluşuyor

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg AŞ'nin katkıları ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle, Çin sinemasının en güncel filmlerinden bir seçki sunuyor.

Bu yıl ikincisi gerçekleşen seçkideki filmler, Çin toplumunun içinden geçtiği güncel sosyo-ekonomik dönüşümü farklı konu ve karakterler yoluyla işlerken, bir yandan dünya sinemasında yerini gittikçe büyüten Çin sinemasının yeni türlerdeki açılımlarını da yansıtıyor.

ÖDÜLLERE ADAY FİLMLER

Programda yer alan filmlerden Cannes'da Altın Palmiye'ye aday olan Güney İstasyonunda Randevu hem rakip çeteler hem de polisten kaçan bir gangsterin hikâyesini kara film kodlarıyla anlatıyor.



Zu Feng'in polis dramı Changsha Yazı emekliye ayrılmak üzere olan bir polis dedektifine odaklanıyor. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan için yarışan Tehlikeli Oyun Çin sinemasının efsane oyuncularından Gong Li'yi 1940'lı yıllarda geçen bir casus hikâyesinde başrole koyuyor. Tibetli yönetmen Pema Tseden'in yeni filmi Balon ise kırsalda yaşayan bir ailenin politik gerçeklikle tinsellik arasında yaşadıkları maddi ve manevi çatışmaları ince bir sinema diliyle aktarıyor.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

Programda dikkat çekenler arasında, aile odaklı iki duygusal film de yer alıyor. Çin'in tek çocuk politikasının sıkıntılarını ağır şekilde yaşayan bir çiftin 30 yıla yayılan epik öyküsü, başrol oyuncusu Jingchun Wang'e Berlin'de “En İyi Erkek Oyuncu” dalında Gümüş Ayı kazandıran Elveda Oğlum ile Lulu Wang'in kendi hayat hikâyesinden yola çıkarak yazdığı ve başrolündeki Awkwafina'ya “En İyi Kadın Oyuncu” dalında Altın Küre kazandıran Elveda da seçkide yer alıyor.