Çizerek dünyayı geziyor

Karton bardaklara çizdiği resimlerle dünyayı gezmeye başlayan üniversiteli Berk Armağan 4 yılda tam 25 ülke 53 şehir gezdi. Yetenekli genç, “Hayallerimize ulaşmak için çok istemek, inanmak yeter” dedi...

Berk Armağan'ın resme olan yeteneği 4'üncü sınıftayken öğretmeni ve ailesinin dikkatini çekti. Sonraları baktığı her şeyi kağıda bire bir resmedebildiğini fark etti.

İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencisi Berk'in (26) dünyayı gezme öyküsü ise 4 yıl önce İstanbul'dan İzmir'e otostop çekerek gitmesiyle başladı.

Berk Armağan, arkadaşları için karton kahve bardakları üzerine resimler çizip anı olarak hediye etmeye başladığında bu bardaklarla dünyayı gezmeye karar verdi.

Üzerinde renkli çizimler olan 12 karton bardağı Taksim'de sattı. Kazandığı 150 TL ile ‘Seyyahart' yolculuğu başladı. Armağan ilk yurt dışı seyahatini 2017'de Makedonya'ya yaptı. Bunun için 5 ay boyunca karton bardak üzerine çizimler yaptı. 4 yılda ‘kalemimledünya' sloganıyla 25 ülke 53 şehir gezdi.

“Çok istemek, yürekten inanmak ve bunun için çalışmak hayallerimizi gerçekleştirmemize yeter” diyen Armağan, bir karton bardağın üzerine çizdiği resimler için ortalama 5 saat çalışması gerektiğini anlattı.

81 İLİ BARDAĞA ÇİZİP SERGİLEMEK

Babası emekli şoför, annesi aşçı olan Berk Armağan çizimleriyle sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirdi. ‘Birbardakmama' ile projesiyle sokak hayvanlarına dikkat çekti.

En son 19 Şubat'ta ABD'ye 5 gün seyahat eden Armağan pandemi döneminde eve kapanıp ‘Memleketimin Çizgileri' ismini verdiği çalışmayla Türkiye'nin 81 ilini gezip öne çıkan bölgelerini bardaklara çizerek sergi açmayı hedefliyor.