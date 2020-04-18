Çocuklar için online satranç turnuvası

Turnuva, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanacağı hafta başlayacak. Çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimlerine önemli katkı yapan satranç sporunun yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren Banka, online turnuva ile bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocukların sporla iyi vakit geçirmelerini sağlamış olacak.
“İş Bankası Online Satranç Turnuvası”, 24 Nisan – 13 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. 9-14 yaş arası çocukların katılabileceği turnuvaya kayıtlar www.kumbaradergisi.com sitesi üzerinden yapılabilir. Çocuklar turnuvada; 9 – 10 yaş genel, 9 – 10 yaş kızlar, 11 – 12 yaş genel, 11 – 12 yaş kızlar, 13 – 14 yaş genel, 13-14 yaş kızlar olmak üzere 6 kategoride mücadele edecekler.