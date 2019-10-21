Çok yönlü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘çokyönlü’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Çok yönlü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘çokyönlü’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'çok yönlü'dür. Çok yönlü mü, çokyönlü mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘çok yönlü’dür.

ÇOK YÖNLÜ NE DEMEK:

1- İkiden çok yönü olan, çok taraflı

2- Birçok konuda bilgi ve çalışması olan

ÇOK YÖNLÜ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin çok yönlü mü, çokyönlü mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı çok yönlü şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

çokyönlü (Yanlış kullanım)

çok yönlü (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çok yönlü kişiliği olan insanlardan biriydi.”