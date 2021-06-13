Çöpten toplanan atıklar sanat eserine dönüşüyor

3 çocuk annesi 41 yaşındaki Dilek Cansız, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından daha güzel ve temiz bir Mersin için, sahada görev yapmak üzere istihdam edilen kadın çalışanlardan biri. Sahada görev yapan Cansız, mesai arkadaşları ile birlikte temizlik sırasında bulduğu atıkları sanat eserine dönüştürüyor.

Özellikle bozuk para, evsel atık ve diğer farklı pek çok atığı değerlendirerek birbirinden güzel eserler ortaya çıkartıyor. Cansız bugüne kadar tencerelerden duvar saati, çaydanlıktan avize ve farklı pek çok atıktan duvar süsü yaptı.

Cansız, “Arkadaşlarımla birlikte bulduğumuz paraları, bulduğumuz çevre atıklarını değerlendirdik. Bulduğum her şeyi bir şekilde değerlendiriyorum. Vatandaşlara atıklarını atmamalarını, değerlendirmelerini söylüyorum. İnsanın önlenemez tüketim hırsına ve doğa duyarlılığıyla geri dönüşüm konusuna dikkat çekmek için atık maddeleri sanat eserlerine dönüştürerek farkındalık yaratmak istiyorum. Biraz daha dikkatli olalım. Amacım geri dönüşüm bilinci oluşturmak ve bunu sanatla bütünleştirmek” açıklamasını yaptı.

MERSİN MİS GİBİ KOKSUN

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir de 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü, 5-11 Haziran'ın da Çevre Haftası olarak tüm dünyada çevre konusunda farkındalık belirtmek için kutlandığını hatırlatarak, şunları söyledi: “Çevremizin temiz olmasını, atıkların atılmamasını, denizimizin, doğamızın kirletilmemesini çok istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personelleri gece-gündüz, 24 saat esaslı olarak Mersin'in daha temiz, daha huzurlu, daha mutlu olması için elinden geleni yapıyor.” Vatandaşlardan çevreye karşı daha duyarlı olmalarını isteyen Halisdemir, “Vatandaşları, ormana, denize, derelere çöp ve benzeri atıkları atmaması gerekiyor. Biraz duyarlı olmalarını, mümkünse bu atıkları yanlarında taşıyıp, çöp kovaları, çöp konteynırı ve benzeri yerlerde bertarafını sağlamaları, mümkünse de atmamalarını, daha az atık çıkartmalarını istiyoruz. Bizler elimizden geleni yapacağız arkadaşlarımızla birlikte. Bu kenti temiz tutacağız. Başkanımız çok hassas. Kentte herkes mutlu olsun, kent temiz olsun, ‘Kentimiz mis gibi olsun' sloganını getirdi. Bizi de çok destekliyor” dedi.

Başkan Seçer'e bozuk paralardan yaptığı tabloyu hediye etti

1.5 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Dilek Cansız, bugüne kadar toplam 18 tablo ve onlarca dekoratif ürün ortaya çıkardı. Cansız'ın yaptığı tüm eserler, çevreye vatandaşlar tarafından atılan atıklardan oluştu. Dilek Cansız tencerelerden duvar saati, çaydanlıktan avize ve farklı pek çok atıktan duvar süsü yaptı. Cansız, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yaptığı tablolardan bir tanesini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e hediye etti. Dilek Cansız'ın eski mutfak dolabı kapağı üzerine bozuk paralar ve iple kadın figürünü bir ağaç gövdesi şeklinde ortaya çıkardığı tabloyu Başkan Seçer çok beğendi. Cansız, “Başkanım tabloyu, eski bir mutfak dolabı kapağından yaptım. Arkadaşlarla birlikte topladığımız bozuk paraları pudra, sıva boyası ve yapıştırıcı karışımıyla tabloya yerleştirdim. Bozuk paralar biz kadınları anlatıyor. Tablonun sağ tarafındaki anahtar ise işe girişimizi sağlayan, kapımızı açan anahtar” diye konuştu. Başkan Seçer ise, “Çok teşekkür ediyorum. Çok şık bir hediye. Emeğine sağlık. Çok güzel. Kılıfı da geri dönüşümden, çok güzel” dedi.