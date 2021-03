Datça Can Yücel Sokağı’nda neler oluyor?

Vefatından önceki son 10 yılını Datça’da geçiren Can Yücel, yaşadığı ve birçok önemli eserlerini yazdığı evi ve sokağı Eski Datça ile bütünleşmişti. Müze haline getirilen ancak kapalı tutulan evin giriş kapısı da şairin resimleri, şiirleri ve yazılarıyla süslenmiş ve Can Yücel Sokağı sürekli ziyaretçilerle dolup taşarken ortaya bir iddia atıldı.

SOKAĞA BÜTÜNSEL BİR KORUMA KARARI ALINMALI

Doğal Ve Kültürel Yaşam Girişimi Sözcüsü, Yüksek Şehir Ve Bölge Koruma Plancısı, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Kurucu Başkanı Ahmet Tuncay Karaçorlu imzasıyla sosyal medyada bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, “Evrensel şairimiz Can Yücel ve eşi resim sanatçısı Güler Yücel’in eski Datça Mahallesi’nde; son yıllarını geçirdikleri sokakta koruma değerlerine ve kültürel koruma değerlerine aykırı uygulamalar yapılıyor. ‘Doğal Ve Kültürel Yaşam Girişimi'mizinde 10 yıl önce içinde olduğu duyarlı çabalarla durdurulan benzeri girişim bugün bir kez daha bu kez lokanta, eğlence mekanı yapılmak üzere mahalleye ye dayatılmak isteniyor. Doğal ve kültürel yaşam girişimimiz ve mahalle sakinlerinin de içinde yer aldığı ve 2011 yılında yapılan duyarlı girişimlerle yapılmasına izin verilmeyen, eski Datça Mahallesi Can Yücel Sokağındaki ilk benzer uygulamalar yıllar sonra bu kez 2021 yılında bir kez daha farklı biçimde gündeme geliyor” ifadeleri kullanıldı.

YÜCEL AİLESİ VE DATÇA SAKİNLERİ HUZURSUZ

“Oysa artık eski Datça Sokağındaki böylesi gelişmeler gündemden çıkmalı bir kez daha Can Yücel ailesini ve Eski Datça sakinlerini ve ülkemizin değerlerini huzursuz etmemelidir” denilen açıklamanın devamında ise şunlara yer verildi:

“Bunun yolu ise çok açıktır. Kültür Bakanlığının ilgili koruma kurulu bölge, mahalle ve sokağa ilişkin bütünsel bir koruma kararı almalı ve ilgili belediyesi de bu kararın uygulanması yolunda duyarlı, kararlı ve samimi takipçisi olmalıdır. Ancak telafisi mümkün olmayan kültürel ve tarihsel zararların oluşmaması için Datça Belediyesi bu uygulamaları gecikmeden durdurmalıdır. Bölge insanından aldığımız duyumlar bizleri endişelendirmektedir. Tarihi SİT olan kararlarının bir parçası olan bahçe duvarlarının yıkılıp inşaat uygulamalarına ilişkin adımların atılmasına izin verilmemelidir.”

BURASI EVRENSEL MİRASTIR

Sokağın yalnızca mekan olmayıp aynı zamanda edebiyat da sanatın da hafızası ölçeğinde olan Yücel çiftinin son yıllarını geçirdiği bu mekanın aynı zamanda ülkemize emanet edildiğinin de belirtildiği yazıda, “Önceki girişimizde de olduğu gibi bu kez de Kültür Bakanlığı’na ve ilgili belediyeye de iletilecek olan dilekçede evrensel koruma değerlerimiz ulusal koruma yasalarımız hatırlatılarak Can Yücel Sokağı’nın yalnızca tek yapı ölçeğinde değil, Can Yücel Sokağı’nın ve eski Datça Mahallesi’nin bütününde korunmalıdır. Alan da ticari amaçla koyulan ve kültürel çağrışımları olmayan ve Can Yücel ismi ne ticari amaçla göndermeler yapan tabelalara kadar bütün uygulamalar Datça Belediyesince hassas biçimde denetlenmelidir” denildi.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMADI

Öte yandan Datça Belediyesi ilgili kurum ve başkanlığı konuyla ilgili olarak çeşitli kereler aranmasına rağmen herhangi bir cevap verilmediği gibi bir açıklama da yapılmadı.