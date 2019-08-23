Devlet Tiyatroları yeni sezonda biletlere zam yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 2019-2020 tiyatro sezonunda sahnelenmesi planlanan oyunlar ve sezon içerisinde yapılması planlanan organizasyonlar hakkında Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi’nde basın açıklaması düzenledi. Kurt, sezon boyunca sergilenecek oyunların yanı sıra 2018-2019 sezonunda yapılan faaliyetler hakkında da bilgi verdi. Yeni tiyatro sezonunun ilk turunda geniş bir repertuvarla tiyatro seyircisini selamlamaya hazırlanan Devlet Tiyatroları, 1 Ekim Salı gününden itibaren sanatseverlerin karşısına çıkacak. Yeni oyunların yanı sıra geçtiğimiz sezonlarda kapalı gişe oynayan oyunlar da bu sezon seyircilerin beğenisine sunulmaya devam edecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, konuşmasına basın mensuplarına teşekkür ederek başladı. Hem sezon içerisinde hem de özel haftalarda basın sayesinde tiyatro severlerle buluştuklarını belirterek, “Devlet Tiyatrosu 2018-2019 sezonumuzu yeni bitirdik sayılır. 2019-2020 sezonu hazırlıklarımız da başladı” ifadelerini kullandı.

2 MİLYONA YAKIN SEYİRCİ

Kurt, 2018-2019 sezonu içerisinde 150 oyunun tiyatro severlerle buluştuğunu söyleyerek bu oyunların büyük bir kısmının yeni oyun olduğunu belirtti. Kurt, “Geçen yıl toplam; 1 milyon 770 binin üzerinde bir seyirci sayısına ulaştık. Bu senenin; Ekim, Kasım ve Aralık aylarını da dahil edersek, sezon sonuna kadar yaklaşık 2 milyon seyirciye ulaşmış olacağız. 200 bin yeni seyirci Devlet Tiyatromuz için son derece önemli bir rakam. Tabii ki, önümüzdeki dönemde seyirci sayımızı yüzde 50 oranında arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

‘NÖBETÇİ TİYATRO’ DEVAM EDECEK

Son 2 yıldır gerçekleştirilen ‘Nöbetçi Tiyatro' uygulamasına ilginin yoğun olduğunu söyleyen Kurt, projenin 2019-2020 sezonunda Ankara'nın yanı sıra İstanbul'da da uygulanacağını söyledi.

BİLETLERE ZAM GELDİ

Biletler, 15 Eylül itibariyle satışa çıkacak. Bilet fiyatlarının yüzde 20 arttığını ifade eden Kurt, bu durumun 1-2 liralık farklılık yapacağını söyledi. Kurt, “Bilet fiyatlarıyla ilgili küçük bir ayarlamamız oldu. Bilet fiyatlarımız yüzde 20 arttı. Zaten biliyorsunuz Devlet Tiyatrosunun bilet fiyatları küçük rakamlarda seyrediyor. Yüzde 20 artsa bile 1-2 liralık bir fark oldu” dedi.

İHA