Dionysos Tapınağı, ayağa kaldırılacak

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki 2009 yılından bu yana kazı çalışmalarının devam ettiği Teos Antik Kenti'nde bulunan Dionysos Tapınağı'nın restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanması İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) açtığı 'Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı' kapsamında kabul edildi. Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İZKA'nın yüzde 75 mali destek vereceği projenin kabul edilmesini önemli bir gelişme olarak niteleyip, "Tarihi tapınak ayağa kalkacak" dedi.

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Seferihisar Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından açılan ‘Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı’na İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Seferihisar Kaymakamlığı ortaklığıyla başvurdu. Program kapsamında sunulan, ‘Teos Ören Yeri Dionysos Tapınağı Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Hazırlanması Projesi’ İZKA tarafından başarılı bulunup, kabul edildi. 259 bin 472 lira bütçeli projenin yüzde 75’lik bölümü olan 195 bin 972 lira İZKA tarafından hibe olarak karşılanmasına karar verildi. Ekim ayı içerisinde sözleşme imzalanarak başlayacak ve 15 ay sürecek proje süresince, Dionysos Tapınağı projeleri hazırlanarak kurul onayı alınacak ve Teos’un bilinirliğini arttıracak çalışmalar yapılacak.

(DHA)