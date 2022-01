Dizinin Samantha’sı Kim Cattrall’dan “And Just Like That” hakkında ilk yorum

Sex and The City'nin yıldızı Kim Cattrall, And Just Like That'in kadrosunda olmayacağını açıklamıştı. Ünlü isim, diziyle ilgili atılan bir tweet'i beğendi.

Sex and the City’nin yıldızı Kim Cattral, dizinin yeni uyarlaması ‘And Just Like That’in kadrosuna dahil olmamış, başrol oyuncusu Sarah Jessica Parker ile yaşadığı sorunlar nedeniyle dizide rol almayacağını açıklamıştı.

Kim Cattrall’ınn-, Sarah Jessica Parker ile uzun süredir devam eden “kan davası” nedeniyle iddiaya göre yeni şovu ‘çöp’ olarak nitelendiren bir tweet’i beğendiği belirtildi. Ünlü oyuncu tarafından beğenilen tweet ise şöyle;

Dizinin Samantha’sı “Kim Cattrall iyi ki bu ‘çöp’ dizide yer almadı. Eğer 48 dakikanız varsa lütfen ilk iki bölümü izleyin.” yazılı tweet’i beğendi.

Ve geçen ay yayınlandığından beri, Cattrall’ın bu konudaki düşüncelerini oldukça net bir şekilde ortaya koyduğu dizi hakkında sert açıklamalarla dolu çok sayıda tweet’i beğendiği aktarıldı.

