Dünya Sanat Günü internette kutlanıyor… İşte, bu özel günde izleyebileceğiniz etkinlikler…

Her yıl 15 Nİsan'da kutlanan Dünya Sanat Günü, corona virüsü salgını nedeniyle internetten kutlanıyor. Bu özel günde internette izleyebileceğiniz etkinlikleri sizler için derledik...

Bugün 15 Nisan Dünya Sanat günü… Rönesans’ın yıldızı Leonardo da Vinci’nin doğum tarihi olan bugün 2012 yılından bu yana kutlanıyor… Bu özel günün arkasında ise bir Türk sanatçı var. O isim Bedri Baykam… Ünlü ressam, 2011 yılında Uluslararası Sanat Derneği'nin (International Associations of Art) Meksika'daki genel kurulunda bu teklifi önermiş ve teklif kabul edilmişti.

Bu özel gün tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını nedeniyle tiyatro salonlarında, konser alanlarında, sergi mekanlarında kutlanamıyor. Sanatseverler Dünya Sanat Günü’nde internetten çeşitli etkinlikleri izleyebilir. Zİra, pandemi nedeniyle birçok kurum gösterimlerini internette erişime açtı. Biz de sizler için bu özel günde ve önümüzdeki günlerde erişebileceğiniz bazı sanat etkinliklerini derledik…

Yeşim Ustaoğlu'ndan Sırtlarındaki Hayat belgeseli: İstanbul Modern Sinema, koronavirüs salgını sebebiyle geçici olarak kapandığı dönemde sanatseverleri dijital platformlarda ağırlamayı sürdürüyor. Yeşim Ustaoğlu'nun Sırtlarındaki Hayat adlı belgeselinin uzun versiyonu müzenin web sitesi üzerinden yayına açılıyor



Google ve Dünyanın Beyni: Google’ın bugüne dek yayımlanmış her kitabı tarayıp dijital ortama aktarma planı, internette gerçekleştirilen en kapsamlı ve iddialı projelerden biri olarak öne çıktı. İnsanlık adına geleceğe miras bir kitaplık oluşturduğunu ısrarla belirten teknoloji devinin tek amacının bu olmadığını düşünenlerse çok tartışmalı girişimi durdurmaya kararlıydı. SALT, Ben Lewis’in 2013 yapımı ödüllü belgesel filmini çevrimiçi gösterime sunuyor. 90 dakikalık İngilizce filmi, 17 Nisan’a kadar SALT Online YouTube kanalından Türkçe altyazılı olarak izlemek mümkün.



Genco Erkal’dan Marx’ın Dönüşü: Genco Erkal'ın 2008 yılında sahnelediği ‘Marx'ın Dönüşü' artık Youtube'da izlenebilir. Howard Zinn'in “Marx in Soho” adıyla yazdığı tek kişilik oyunu dilimize Özüm Özgülgün çevirdi ve Genco Erkal yönetti. Kostümleri Özlem Kaya'ya ait olan oyunu yayına hazırlayan isimse Selçuk Metin.



Ve Perde!: İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali'nin ilk belgesel yapımı olan “Ve Perde!”' YouTube’da yayına açıldı. Belgesel, Haldun Taner'in yaşamından kesitleri anlatıyor. Sanatçının Dün Bugün, Keşanlı Ali, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım gibi yapıtlarından seçilen bölümler, tiyatrocuların performanslarıyla belgeselde yeniden hayat buluyor.

Arter’den çevrimiçi video seçkisi: Nevin Aladağ, Ali Mahmut Demirel, Cevdet Erek, Ayşe Erkmen, Annika Kahrs, Mikhail Karikis & Uriel Orlow, Sophia Pompéry ve Sarkis'in eserlerinin yer aldığı seçki, corona virüsü salgınına karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Arter'in internet sitesi arter.org.tr'de 15 Mayıs'a kadar görülebilir.



Lütfi Özkök: Portreler: İstanbul Modern'in “Lütfi Özkök: Portreler” sergisinde yer verdiği bir belgesel, izleyicilere web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden sunuluyor. Özkök'ün torunu Anna Juhlin'in yönetmenliğini yaptığı Poeten i Elefanthuset (Fil Gibi Evdeki Şair) adlı belgesel, geçmiş ile bugüne ait kareler, Stockholm ve İstanbul'da çekilmiş görüşmeler ve farklı seslerle tonlar arasında geziniyor. 2011 yılında Stockholm Tempo belgesel festivalinde Yeni Belgesel Ödülü'nü alan yapım, yönetmen ile dedesinin şiir, fotoğraf ve nostalji üzerine düşüncelerini de bir araya getiriyor.

Pera Film'den online kısa film seçkisi: Pera Film, insanları evde kalmaya teşvik etme düşüncesinden hareket ederek hazırladığı online film seçkisiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. 30 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek program, internet üzerinden erişilebilen özel bir seçki sunuyor. “Evde Tek Başına” isimli program, Pera Müzesi'nin internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.

Fazıl Say – “Sait Faik”: İstanbul Müzik Festivali, ölümünün 60. yılında edebiyatımızın “büyük öykücüsü” Sait Faik’i, çağımızın önde gelen bestecileri arasına ismini şimdiden büyük harflerle yazdırmış olan Fazıl Say’a verdiği yeni yapıt siparişiyle hatırlamıştı. Özen Yula’nın yazdığı ve sahnelediği, bir edebiyat-müzik buluşması olan eserde tiyatro oyuncularımız Demet Evgar, Songül Öden ve Esra Bezen Bilgin anlatıcı rolünü üstleniyor.



Mevlana’dan Âşık Veysel’e Anadolu Ozanları: İş Sanat’ın gösterime açtığı konser, Anadolu’nun büyük ozanlarını anıyor.