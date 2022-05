Dünyaca ünlü ressamların eserleri satışa çıktı… Bir gecede 400 milyon dolar getirdi

Picasso, Monet ve Cézanne eserlerini içeren ve Instagram'da canlı yayınlanan bir müzayededen 400 milyon dolar elde edildi.

Salı akşamı New York’taki Sotheby’s modern sanat satışında Picasso, Monet, Cézanne, Gauguin, Magritte, Dalí ve Renoir gibi sanatçıların eserleri için toplam 408 milyon dolardan fazla para ödendi. Instagram’da canlı yayınlanan müzayedede her biri 10 milyon dolardan fazlaya satılan on eser, yaklaşık 20.000 izleyiciyi çekti.

Pablo Picasso’nun, sanatçının ilham perisi ve sevgilisi Marie-Thérèse Walter’ı resmettiği Femme nue Couchée, 67.5 milyon dolara alıcı buldu. Müzayedede Picasso’nun bir yatak odasında kucaklaşan bir erkek ve bir kadını betimleyen L’Étreinte de dahil olmak üzere altı eseri daha satıldı.

Claude Monet’nin ise 1908’de tamamladığı Le Grand Canal et Santa Maria della Salute 56.6 milyon dolara satıldı.

Satıştaki eserlerin üçte biri en az 20 yıldır müzayedede sunulmamıştı. Sotheby’s, Asya’daki koleksiyonerlerin son zamanlardaki yüksek profilli müzayedelerde teklif vererek son derece aktif olduklarını söyledi.

Bu hafta, müzayede evi Harry ve Linda Macklowe çiftinin koleksiyonundan modern ve çağdaş eserleri satışa sunmuştu. Satış, çiftin boşanma anlaşmasının bir parçası olarak gerçekleşti.

