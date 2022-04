Ed Sheeran “çalıntı şarkı” davasını kazandı

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın "Shape Of You" isimli şarkısının çalıntı olduğuna dair iddia ile başlayan yasal süreç sonuçlandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran’ın 2017’de yayınladığı “Shape Of You” isimli şarkısının çalıntı olduğuna dair davada karar verildi.

Sheeran’ın Sami Switch lakabıyla tanınan Sami Chokri’nin 2015’te yayınladığı “Oh Why” isimli şarkıdan intihal yaptığına dair iddiayı inceleyen Yüksek Mahkeme, Sheeran’ı suçsuz buldu. İki şarkı ile ilgili olarak “OW (Oh Why) nakaratı ile OI (Oh I) nakaratında benzerlikler olsa da çok ciddi farklılıklar var” açıklaması yapıldı.

Hakim, “Bay Sheeran’ın kasten Oh Why isimli şarkıdan esinlenmediğini söyleyebilirim” dedi.

Davadan zaferle ayrılan Sheeran, çalıntı şarkı iddialarının müzik sektörüne zarar verdiğini söyledi. Sheeran, “Sonuçtan memnun olsam da bu tür suçlamaların çok yaygın olduğunu ve bu kültürün müzik yazım endüstrisine zarar verdiğini düşünüyorum” dedi. Sheehan, “Pop müzikte bu kadar nota ve akor varken tesadüfler olabilir” dedi.

İlginizi Çekebilir Kievli rock grubundan Ed Sheeran'a teklif