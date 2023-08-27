Efsanevi sunucu Bob Barker 99 yaşında yaşamını yitirdi

Yarışmacıların ödül kazanmak için fiyatları tahmin ederek yarıştığı "The Price is Right" programıyla tanınan ünlü sunucu Bob Barker hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Cumartesi günü yapılan açıklamada, duayen sunucu Bob Barker’ın Hollywood Hills’teki evinde doğal nedenlerden öldüğü açıklandı.

Ekibi tarafından yapılan açıklamada, “Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sunucusu Bob Barker’ın aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz.”

“Barker’ın eğlence endüstrisinde hayvanlara yönelik zulmü ortaya çıkarmak ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ve uluslararası alanda istismar edilen ve sömürülen hayvanların kötü durumunu iyileştirmek için çalışmak da dahil olmak üzere yaptığı çığır açıcı çalışmalarla gurur duyuyoruz. Özleyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

TV kişiliği son birkaç yılda çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Ocak 2019’da, Barker evinde düştükten sonra sağlık görevlileri Hollywood Hills’teki evine çağrıldı. Olay yerine ambulans gelmesine rağmen hastaneye kaldırılamadı.

Birkaç ay önce de Barker’ın menajeri, Ekim 2018’de Hollywood Hills’teki evine ambulans ve itfaiyenin “acil olmayan bir sırt sorunu” nedeniyle müdahale ettiğini doğrulamıştı.

Daha sonra menajeri Barker’ın “iyi olduğunu ve evinde dinlendiğini” söyledi. Olay, Haziran 2017’de evinde düşüp kafasını çarpmasından bir yıldan sonra meydana geldi.

Barker, 87 yaşında emekli olduğunu duyurmadan önce 35 yıl boyunca “The Price Is Right” programının sunucusu olarak görev yaptı. Şu anda Drew Carey’nin sunuculuğunu yaptığı ikonik programdaki son bölümü 2007 yılında çekildi.

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