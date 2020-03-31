Emilia Clarke corona virüsüne karşı bağış yapana yemek hazırlayacak

Game of Thrones’ta Deanerys Targanyen (Khaleesi) karakterini canlandıran ve dizi sayesinde dünya çapında şöhrete kavuşan Emilia Clarke, corona virüsü salgınını durdurmak için başlatılan bir kampanyaya bağış yapan 12 hayranıyla yemek yiyeceğini açıkladı.



Kampanya için 250 bin pound toplanılması gerektiğini söyleyen Clarke, “Bağış yapanlar arasından rastgele seçilecek 12 kişi için yemek yapacağım ve izolasyondan komik videolardan konuşacağız. Yemek yapmayı bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım” dedi.



Clarke, felç ve beyin hasarı hastalarına temel destek sağlamak için açılan kampanyanın corona virüsüne yakalanan kişilerin iyileşmesini hızlandırmak için kullanılacağını duyurdu.