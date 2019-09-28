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Erkan Kolçak Köstendil ’12 Numaralı Adam’ oldu
Erkan Kolçak Köstendil ’12 Numaralı Adam’ oldu
Erkan Kolçakköstendil’in 4 kıta, 13 ülkede oynadığı ‘12 Numaralı Adam’ oyununun Türkiye turnesinin finali İstanbul’da yapıldı. 26 Eylül akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen galada başarılı oyuncuyu ünlü isimler yalnız bırakmadı.
Kültür Sanat 28 Eylül 2019 - 12:40

Oyunculuğu kadar yazarlığı ve yönetmenliğiyle de yeteneğini konuşturan Erkan Kolçak Köstendil, ‘12 Numaralı Adam' oyunuyla İstanbul'da ilk kez dün akşam tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan galaya ünlü ismin rol aldığı ‘Çukur' dizisi ekibi çıkarma yaptı. Diziden rol arkadaşları Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Kadir Çermik, Kubilay Aka, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Ece Yaşar, Gökşen Ateş dışında dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmeni Sinan Öztürk ve senaristi Gökhan Horzum da izlemeye gelen isimler arasında yer aldı. Ayrıca Gökçe Bahadır, Leyla Lydia Tuğutlu, Bülent Emrah Parlak, Begüm Birgören ve Bige Önal gibi birçok ünlü oyuncu İstanbul galasında arkadaşları Erkan Kolçakköstendil'i yalnız bırakmadı ve oyun sonrası dakikalarca ayakta alkışladılar.

Erkan Kolçak Köstendil, kendi yazdığı ve oynadığı tek kişilik oyunu ‘12 Numaralı Adam'la bir yıl içinde tam 4 kıta, 13 ülke, 45 şehir gezerek 20 binden fazla seyircinin karşısına çıktı. Dünyanın dört bir yanından büyük ilgiyle karşılanan oyunun İstanbul galası için tiyatroseverler 2 bin kişilik Bostancı Gösteri Merkezi'ni doldurdu.

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun