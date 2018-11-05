Ezel Akay kanser riskinden dolayı benlerini aldırdı

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Ezel Akay, çoğalan ve hızla büyüyen benlerini estetik cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu’na aldırdı. Yönetmen, ailesinde yaşanan kanser öykülerinde benlerin haberci olduğunu belirtti. Daha önce kuzeninin vücudunda oluşan benlerin incelenmesi ile kanser olduğunu anladıklarını belirten Akay, “Bu hikâyeden ötürü benler konusunda özel bir hassasiyetim var. Son zamanlarda oluşan ve hızla büyüyen benlerimi aldırarak içimi rahatlatmak istedim. Sağ olsun doktorum Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu minik ve başarılı bir operasyonla benlerimi aldı. Şimdi her şey yolunda” dedi.

‘HER BEN TEHLİKELİ DEĞİLDİR’

Dr. Bayraktaroğlu, benlerin alınarak patalojik incelemelerinin önemli olduğunu belirterek, “Elbette her ben tehlikeli değildir. Ancak şüpheli benlerin alınarak izlenmesi hayati önem taşıyor” açıklamasını yaptı.

Yakın zamanla oluşan ve hızla büyüyen, 4-5 milimetreden büyük olan, hat çizgileri belirsiz olan, renkleri farklı olan, yara gibi olup kanaması olan, çevresinde kırmızılık olan, zamanla şekil değiştiren benler şüpheli sayılıyor.