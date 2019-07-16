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Fantezi nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre fantezi mi, fantezi mi?
Fantezi nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre fantezi mi, fantezi mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘fantezi’dir. Fantezi mi, fantazi mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 16 Temmuz 2019 - 10:40

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘fantezi'dir.

FANTEZİ NE DEMEK:

1– Sonsuz, sınırsız hayal, fantazya.

2– Değişik heves, değişik beğeni, değişik düşünüş.

3– Süslü ve türü değişik olan.

4– Serbest biçimli beste veya alaturkada serbest biçimli şarkı.

FANTEZİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “fantezi, fantezi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı fantezi şeklinde olmalıdır.

Fantazi (Yanlış kullanım)
Fantezi (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Fantezi müziğin kraliçesiydi.”

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