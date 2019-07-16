Fantezi nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre fantezi mi, fantezi mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘fantezi'dir.
FANTEZİ NE DEMEK:
1– Sonsuz, sınırsız hayal, fantazya.
2– Değişik heves, değişik beğeni, değişik düşünüş.
3– Süslü ve türü değişik olan.
4– Serbest biçimli beste veya alaturkada serbest biçimli şarkı.
FANTEZİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “fantezi, fantezi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı fantezi şeklinde olmalıdır.
Fantazi (Yanlış kullanım)
Fantezi (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Fantezi müziğin kraliçesiydi.”