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Fazıl Say, 29 Ekim’de Saray’a gidecek
Fazıl Say, 29 Ekim’de Saray’a gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müzisyen Fazıl Say'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Saray'da bir konser vereceğini ve bu özel gün ile ilgili bir beste hazırladığını açıkladı.
Kültür Sanat 9 Mart 2019 - 12:03

Muhalif çıkışları ile tanınan dünyaya ünlü piyanist Fazıl Say, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Saray’da olacak. Erdoğan, Say’ın Saray’da konser vereceğini Hürriyet yazarı Fatih Çekirge’ye açıkladı. Çekirge, konuya bugün köşesinde yer verdi. Erdoğan, Say ile anlaştıklarını belirterek, “Bu 29 Ekim resepsiyonu için Fazıl Say bir Cumhuriyet bestesi hazırlıyor. Kendisiyle anlaştık. Resepsiyonda inşallah icra edilecek. Tabii bir iki bestesini daha ekleyecek” dedi.

Ömer Hayyam’ın bir rubaisini retweet ettiği için bundan 6 yıl önce hakkında soruşturma başlatılan Say, geçtiğimiz günlerde Truva Sonatı eseri için Ankara’daydı. Konsere gelenler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı. Erdoğan, konser sonrasında sahneye çıkarak, Say’a övgülerde bulunmuştu.

Fazıl Say, Truva Sonatı’nın Ankara’daki prömiyerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a albümlerini imzalayıp hediye etmişti.

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