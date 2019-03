Fazıl Say, 29 Ekim’de Saray’a gidecek

Muhalif çıkışları ile tanınan dünyaya ünlü piyanist Fazıl Say, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Saray’da olacak. Erdoğan, Say’ın Saray’da konser vereceğini Hürriyet yazarı Fatih Çekirge’ye açıkladı. Çekirge, konuya bugün köşesinde yer verdi. Erdoğan, Say ile anlaştıklarını belirterek, “Bu 29 Ekim resepsiyonu için Fazıl Say bir Cumhuriyet bestesi hazırlıyor. Kendisiyle anlaştık. Resepsiyonda inşallah icra edilecek. Tabii bir iki bestesini daha ekleyecek” dedi.

Ömer Hayyam’ın bir rubaisini retweet ettiği için bundan 6 yıl önce hakkında soruşturma başlatılan Say, geçtiğimiz günlerde Truva Sonatı eseri için Ankara’daydı. Konsere gelenler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı. Erdoğan, konser sonrasında sahneye çıkarak, Say’a övgülerde bulunmuştu.