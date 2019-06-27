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Fazıl Say, Antalya’da sahne aldı
Fazıl Say, Antalya’da sahne aldı
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, ikinci yılında da Antalya'da dinleyenlerle buluştu
Kültür Sanat 27 Haziran 2019 - 10:04

Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Fazıl Say piyanodaki güçlü yorumu ve sahne performansı ile dinleyenleri büyüledi. Konserin ilk yarısında Say, son eserleri arasında yer alan Truva Sonatı adlı eserini seslendirdi. Konsere başlamadan önce seyircilere Truva eserini anlatarak, eseri Antalya’da ilk kez çalmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Konserin ikinci yarısında ise, yine son eserleri arasında bulunan İzmir Süiti’ni çaldı. Summertime, Paganini Jazz ve Alla Turca gibi caz eserlerini yorumlarken, dinleyenler tempo tutarak sanatçıya eşlik edince oldukça keyifli anlar yaşandı. Sanatçı konser sonunda dakikalarca alkışlandıktan sonra yeniden sahneye çıktı ve Karatoprak adlı eserini bis parçası olarak çaldı.
(İHA)

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