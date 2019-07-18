Fazıl Say’dan resital

Ünlü piyanist Say için satışa çıkan biletler günler öncesinde tükenmişti. Say, 900'ü aşkın kişiyi, Nazım, Kumru, Ses ve İstanbul'da Bir Kış Sabahı isimli baladlarıyla selamladı. Usta sanatçı, etkileyici ve güçlü piyanosuyla, ünlü piyanist ve besteci L.V. Beethoven'ın Ayışığı Sonatı eserini de konserde çaldı.

Konserin son bölümünde Say, prömiyeri geçen yıl Çanakkale’de gerçekleştirilen “Truva Sonatı”nı sahneye taşıdı. Yaklaşık 40 dakikalık eserin performansı boyunca büyülü gözlerle takip edilen Say, konser sonrası uzun süre ayakta alkışlandı.



MÜZİKLE DÜŞÜNMEK

Say, konser sırasında piyano başında sadece parmaklarını kullanan bir virtüöz olmadığını, bestelerinin içerdiği temayı da iliklerine kadar yaşayan bir sanatçı olduğunu bir kez daha gösterdi. Say’ın konserin açılışını yaptığı Nazım, Kumru, Ses ve İstanbul’da Bir Kış Sabahı baladları, hayatın içinden birçok duyguyu dinleyicilere hissettirdi. Usta sanatçının Troya bestesi de, bu topraklardaki trajedilerin, hırsların, savaşın getirdiği yıkımların ve iradeye sahip çıkma beyanının bir kanıtıydı. Homeros’un bu büyük destanını Say’dan dinlemek, Anadolu’dan fışkıran değerlerin bize ne kadar yakın ve ne kadar evrensel olduğunu da ortaya koyarken, müziğin çok güçlü bir evrensel iletişim aracı olduğunun da kanıtıydı…