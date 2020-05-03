‘Feliçita Mehmet’e belediye başkanları sahip çıktı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 80’li yıllarda henüz çocukken sokaklarda İtalyan müzisyen çift Al Bano-Romina Power’ın Feliçita şarkısını söyleyen ve Türkiye’nin kalbine kazınan Mehmet Güven’i, yaşadığı Büyükmangıt köyünde ziyaret etti. Başkan Karalar ve Erdem, Feliçita Mehmet’in maddi-manevi olarak yanında olduklarını açıkladılar.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Büyükmangıt köyünde yaşadığı belirlenen Feliçita Mehmet'e, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem sahip çıktı.

ÜLKE GENELİNDE KALPLERE KAZINMIŞTI

İtalyan müzisyen çift Al Bano-Romina Power'ın Feliçita, 1980'lerde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ün kazanan ve dillerden düşmeyen şarkısı Feliçita, o dönemde İstanbul'da sokakta yaşayan bir çocuk olan Mehmet Güven'in de en çok sevdiği şarkıydı. TRT'nin usta programcısı Ertürk Yöndem'in, Mehmet henüz 14 yaşındayken, 1983 yılında yaptığı bir röportaj, Güven'i ülke genelinde kalplere kazımıştı. Emniyet Çocuk Şube'de kendisiyle yapılan bir röportajda, kamera önünde Feliçita şarkısını söyleyen Mehmet Güven'in ismi o günden sonra Feliçita Mehmet olarak anılmaya başlamıştı.

MUTLULUĞUN ŞARKISINI SÖYLEYEN MEHMET, SOKAKLARDA MUTLULUK ARADI

Feliçita Mehmet, söylediği şarkının diğer bütün sözlerini uyduruyor ama mutluluk anlamına gelen ve şarkıya adını veren bölümünü doğru telaffuz ediyordu. Üstelik Mehmet, Feliçita kelimesinin İtalyanca'da mutluluk anlamına geldiğini bilmiyor, sokaklarda bulamadığı mutluluğu belki de, ne anlama geldiğini bilmeden, ezgilerini çok sevdiği bu şarkının, Feliçita isminde arıyordu.

MADDE BAĞIMLILIĞI İYİCE ARTMIŞTI

Ertürk Yöndem bu röportajdan 6 yıl sonra Feliçita Mehmet'i bir kez daha İstanbul'da, Beyoğlu'nun arka sokaklarında bulmuş ve madde bağımlılığı iyice artan gençle konuşup, yine aynı şarkıyı söyletmişti. Fakat Mehmet aradan geçen 6 yıla rağmen, mutluluğu bulamamış, alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığı iyice artmıştı. O günden sonra kimse bir daha Feliçita Mehmet'ten haber alamadı. Hatta hayatını kaybettiği söylendi. Oysa yine bir medya kuruluşunun bulduğu Güven'in Adana'nın Ceyhan ilçesinde Büyükmangıt köyünde yaşadığı belirlendi.

FELİÇİTA MEHMET'E SAHİP ÇIKTILAR

Yaşam koşullarının iyice zorlaştığı corona virüsüyle mücadele günlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Büyükmangıt köyüne giderek, Feliçita Mehmet'i ziyaret etti. Tek odalı evinde, bağımlılıklarından kurtulan ancak geçim derdi çekerek yaşayan Feliçita Mehmet'e, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, destek sözü verdi.

Bir sanatçı olarak gördükleri ve madde bağımlılığından kurtulma başarısı gösteren Güven'in su faturasını kendisinin ödeyeceğini, sağlık da dahil her türlü ihtiyacıyla ilgili destek vereceğini belirten Başkan Zeydan Karalar, besteleri de bulunan Feliçita Mehmet'in madde-manevi yanında olduklarını söyledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem de, Mehmet Güven'in elektrik parasını üstlendiğini ve mağdur olmaması için gerekeni yapacaklarını açıkladı.

GÜZEL GÜNLER GELECEK

Başkan Zeydan Karalar ayrıca, gençlerin kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından uzak kalmaları, umutsuzluğa kapılmamaları, güzel günlere olan inançlarının sürdüğünü vurguladı. Uzun yıllar sokaklarda yaşayan Mehmet Güven'in mesajı ise, sokak çocuklarıyla ilgili toplumsal bir gerçeği özetliyordu; “Aileler bakamayacağı sayıda çocuk yapmasın”