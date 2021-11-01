Film yapımcısı Michael Laughlin covid nedeniyle hayatını kaybetti

Film yapımcısı Michael Laughlin, 82 yaşında Covid-19 komplikasyonları nedeniyle Hawaii'de hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Laughlin, 1967’de Bryan Forbes ile The Whispers ve 1968’de yönetmen Michael Sarne ile Joanna gibi filmlerde çalışırken 60’ların sonlarında film yapımcılığına başladı.

1970’lerde, bir dizi bağımsız uzun metrajlı filmin yapımcılığını üstlendi, özellikle de yönetmen Monte Hellman’ın 1971 yapımı Two-Lane Blacktop’ta yer aldı. Laughlin, kült hitin 2007 Criterion Collection sürümünde de yer aldı. 2012 yılında film, Kongre Kütüphanesi’ndeki Ulusal Film Arşivi’ne konuldu.

1981 korku filmi Strange Behaviors, 1983 bilim kurgu filmi Strange Invaders, Jodie Foster ve John Lithgow’un yer aldığı 1985 draması Mesmerized da dahil olmak üzere üç sinema filmi yazıp yönetti.

Warren Beatty, Diane Keaton, Goldie Hawn ve Garry Shandling’in oynadığı 2001 filmi Town & Country’nin yazarları arasındaydı.

Sinematik çalışmalarına ek olarak, Laughlin ayrıca bir çiftliğe sahipti ve bir yazardı. 1996’da Radical Golf kitabını ve yakında çıkacak olan anı kitabını yazdı. Variety’nin haberine Laughlin, 1975’te ayrılana kadar Fransız aktris Leslie Caron ile evliydi. 1976’dan 1991’e kadar da yazar Susanna Moore ile yaşadı.

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