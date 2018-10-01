Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Fransız şarkıcı Charles Aznavour hayatını kaybetti
Fransız şarkıcı Charles Aznavour hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour 94 yaşında yaşamını yitirdi. Fransa'nın Frank Sinatra'sı olarak da lanse edilen Aznavour, altı dilde şarkı söyleyebiliyordu
Kültür Sanat 1 Ekim 2018 - 15:29

Turne için gittiği Japonya’dan yeni dönen Aznavour’un Fransa’nın güneyindeki Alpilles’te bulunan evinde hayatını kaybettiği belirtildi. Ölüm haberini duyuran sözcüsü, yaşadığı kayıptan dolayı ne kadar üzgün olduğunu belirtti.

FRANSA’NIN SİNATRA’SI OLARAK ANILIYORDU

22 Mayıs 1924’te Paris’te dünyaya gelen Aznavour, Fransa’nın en popüler sanatçılarından biriydi. Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve Rusça olmak üzere altı dilde şarkı söyleyen Aznavour, 60’a yakın filmde de rol almıştı. Fransa’nın Frank Sinatra’sı olarak da lanse edilen Aznavour, 1970’lerde “Dance in the Old Fashioned Way” ve “She” parçalarıyla İngiltere’de büyük başarı elde etmişti.

Son güncelleme: 15:34 - 01.10.2018

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler