Fransız şarkıcı Charles Aznavour hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour 94 yaşında yaşamını yitirdi. Fransa'nın Frank Sinatra'sı olarak da lanse edilen Aznavour, altı dilde şarkı söyleyebiliyordu

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Turne için gittiği Japonya’dan yeni dönen Aznavour’un Fransa’nın güneyindeki Alpilles’te bulunan evinde hayatını kaybettiği belirtildi. Ölüm haberini duyuran sözcüsü, yaşadığı kayıptan dolayı ne kadar üzgün olduğunu belirtti.

FRANSA’NIN SİNATRA’SI OLARAK ANILIYORDU

22 Mayıs 1924’te Paris’te dünyaya gelen Aznavour, Fransa’nın en popüler sanatçılarından biriydi. Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve Rusça olmak üzere altı dilde şarkı söyleyen Aznavour, 60’a yakın filmde de rol almıştı. Fransa’nın Frank Sinatra’sı olarak da lanse edilen Aznavour, 1970’lerde “Dance in the Old Fashioned Way” ve “She” parçalarıyla İngiltere’de büyük başarı elde etmişti.