Gerçek dışı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘gerçekdışı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Gerçek dışı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘gerçekdışı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘gerçek dışı’dır. Gerçekdışı mı, gerçek dışı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘gerçek dışı'dır.

GERÇEK DIŞI NE DEMEK: Gerçeğin dışında olan, gerçek olmayan, gerçeğe aykırı, hilafıhakikat, irrealist.

GERÇEK DIŞI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin gerçek dışı mı, gerçekdışı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı gerçek dışı şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

gerçekdışı (Yanlış kullanım)

gerçek dışı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Gerçek dışı beyanlar sadece kafa karıştımaktan öte bir işe yaramaz.”