Göbeklitepe’den daha eski bulgular ortaya çıktı

Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Gedikkaya Mağarası'nda yapılan kazılarda önemli ipuçlarına ulaşıldı.

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İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Gedikkaya Mağarası’nda binlerce yıl öncesinden kalma taş ve kemik objelerin yanı sıra Kalkolitik Çağ’a ait mermerden yapılan kilya tipi figürinin gün ışığına çıkarıldığını belirtti.

Kepez, “Çıkan bulgular bu mağaranın Göbekli Tepe’den daha eski olduğunu gösteriyor. Mağarada günümüzden 16 bin 500 yıl öncesi Epi Paleolitik Dönem’de ilk yerleşimler olmuş. İnsanlar dünya üzerinde dolaşmaya başladığı ve yerleşik düzene geçtikleri ilk yerlerden. Kalkolitik Çağ’a ait mermerden yapılan kilya tipi figürin de tüm tarihi değiştirecek” dedi.

“MAĞARADA İLK YERLEŞİM 16 BİN 500 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ”

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Deniz Sarı ise, şöyle konuştu:

“Yapılan araştırmalara göre mağarada bilinen ilk yerleşim günümüzden 16 bin 500 yıl önce başlamıştır. Pleistosen olarak tanımlanan Son Buzul Çağı’nın sonlarına denk gelen bu tarihe ait yerleşim izleri ve buluntuları mağara duvarları boyunca saptanmıştır.”

“Söz konusu dönem Anadolu’da bugüne dek çok az bilinen Epipaleolitik Dönem kültürleri hakkında yeni bulgular ortaya koymaktadır.” (İHA)

