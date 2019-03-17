Gökçe Bahadır sahnede göz doldurdu

Oyuncu Gökçe Bahadır, çıkardığı ilk albümü ‘Aykut Gürel Presents Gökçe Bahadır’ın lansman konseri ile ilk kez dinleyicilerin karşısına çıktı. Bahadır hem şarkıları, hem dans şovu ile dinleyicilerden tam not aldı.

Gökçe Bahadır’ın ilk albümünün lansman gecesi dün akşam DasDas'ta gerçekleşti. Bahadır, 70'ler ve 80'lerin sevilen parçalarından ‘Sana Doğru', ‘Her Şeyi Yak', ‘Aşkın Kanunu', ‘Of Aman Aman' ve ‘Kara Sevda' gibi birçok şarkıyı seslendirdi. 22 şarkı seslendiren Bahadır, sahnede bol bol da dans etti.

Barış Manço'nun unutulmaz şarkısı ‘Kara Sevda' ile finalin yapıldığı gecede Bahadır, alkışlar karşısında ikinci kez albümün aynı zamanda ilk klip şarkısı olan ‘Sana Doğru'yu söyledi.