Greta Thunberg, Glastonbury Festivali’nde sahneye çıktı

Çevre aktivisti Greta Thunberg, dünyaca ünlü müzik festivali Glastonbury'de sahneye çıktı.

Sozcu.com.tr

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İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Glastonbury Festivali’nde sahneye çıkarak iklim değişikliği konusunda uyarılarda bulundu.

19 yaşındaki aktivist, Pyramid sahnesine çıkarak açıklamalarda bulundu. İnsanların bir an önce harekete geçmemesi durumunda bir doğa felaketi yaşanacağını söyledi. Glastonbury’nin organizatörlerinden Emily Eavis, “Kendi neslinin en ilham verici konuşmacılarından biri” diyerek Thunberg’i sahneye çağırdı.

Thunberg, “Umut size verilen bir şey değil. Umudu kazanmalısınız ve yaratmalısınız. Pasif bir şekilde bekleyerek birilerinin bir şey yapmasını bekleyemezsiniz. Siyasetçilerinin yalan söylemesi sadece kabul edilebilir değil, bu neredeyse onlardan beklenen bir şey” ifadesini kullandı.

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