Gupse Özay’dan yeni film; Eltilerin Savaşı

Her filminde girdiği karakterlerle izleyiciyi şaşırtan ve sürprizlerle seyircinin karşısına çıkan Gupse Özay yeni filmi Eltilerin Savaşı için hazırlıklara başladı. Filmin çekimleri 22 Temmuz'da İstanbul'da başladı.

Gupse Özay ve Merve Dizdar'ın Sultan ve Gizem adında iki eltiyi canlandıracağı film, bitmek bilmeyen bir rekabeti; iki elti arasındaki tatlı çekişmeleri ve yaşanan olayları konu ediniyor. Sultan ve Gizem'in sosyal medya düşkünlükleri, evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olaylar eğlenceli bir dille beyazperdeye aktarılacak. Sadece kadınların değil, aile içindeki erkeklerin de dünyasının kapılarını aralayacak olan Eltilerin Savaşı'nın yönetmenliğini Onur Bilgetay üstleniyor. Film, 31 Ocak'ta vizyona girecek.

