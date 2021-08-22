Haftanın Kitapları

Özkan Saçkan'dan Haftanın Kitapları...

ÖZKAN SAÇKAN

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Yakın tarihin az bilinen gerçekleri

Emin Özgönül'den Yakın Tarihin Perde Arkası. Türkiye'nin darbe yılları, suikastlar, intiharlar, koalisyonlar, gizemli raporlar, sonucu ağır olan politik hamleler… Ülkemizin yakın tarihi çalkantılı olaylara sahne oldu… Bu olaylar içinde bilmediğimiz ayrıntılar var. O ayrıntıları, Sözcü Gazetesi Ankara Haber Müdürü Emin Özgönül kaleme aldı. Yazar, sizi yakın tarihin az bilinen gerçekleriyle yüzleştiriyor. (Sözcü Kitabevi)

Aşk, nefret, ihtiras, entrika, bu apartmanda

Burcu Arman'dan Beni Kim Öldürdü? Uyum Apartmanı'nın gözde bekârı, kedi kumu sektörünün medarı iftiharı, genç kadınların yakışıklısı. İşte karşınızda Berke Beyaz, hikâyemizin parlayan yıldızı. Bildiğiniz tüm kitapları unutun, çünkü bu kez kahraman ölecek, hem de daha ilk sayfada! Sahi, kim gidip sıradan, kariyer tutkunu bir beyaz yakalıyı öldürmekle uğraşır ki? Eh, Uyum Apartmanı'ndakilerle tanışınca bu sorunun cevabını kendiniz bulacak, üstelik hiç şaşırmayacaksınız. Aşk, nefret, ihtiras, entrika, gıybet; otuz iki kısım tekmili birden bu apartmanda! (Epsilon Yayınevi)

Yaşam biçimleriyle değişen zaman

Durul Demirkaya'dan Kum İskelesi. “Dolambaçsız bir anlatım ve tertemiz bir dille aktarılmış insan manzaralarıyla buluşuyoruz kitapta. Farklı kişiliklerin diyaloglarıyla, yaşamın insanlara dayattığı sorunlarla baş etme arayışlarını mizahi ve ironik bir anlatımdan okurken gülümsemekten de düşünmekten de kendimizi alamıyoruz. Çağrışımlarla zenginleştirilen değişik coğrafyalara olan yolculuklarda karşılaştığımız sıradan insanların yaşam kesitleriyle başlayan yorgun anılarla kimi keyifleniyor, kimi hüzünleniyoruz. Yaşam biçimleriyle değişen zaman ve mekân zenginlikleriyle de dikkat çeken öyküler sımsıcak sarıyor insanı. Severek okuyacağınızı biliyorum.” Öner Yağcı. (Edisyon Kitap)

Dinlerin ortaya çıkışı ve halkların afyonu

Atilla Cemal Eşen'den Dinlerin Sınıfsal Kökeni ve Din Üzerinden Siyaset. Karl Marks, ciltler dolusu kitaplar yazmış, bu kitaplarda çok şey söylemiştir. Ama söylediklerinin hiçbiri din halkın afyonudur sözü kadar bilinmez. Kitap, Marks'ın bu sözünden hareketle dinlerin ortaya çıkışını ve halkların afyonu durumuna getirilmesi sürecini ele alıyor. Devletin ortaya çıkmasıyla birlikte devlet gücünü ellerinde tutan sömürücü sınıflar, başta iktidarları olmak üzere her türlü çıkarlarını korumak amacıyla dinsel inançları kullanmışlardır. Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan çağa gelinceye dek sınıflar arası mücadele, Tanrı'ya inanmakla inanmamak arasında değil, Tanrı inancının farklı yorumları temelinde şekillenmiştir. (Berfin Yayınları)

Matematiğin temelleri hakkında teoremler

Ernest Nagel'den Gödel Kanıtlaması. 20. yüzyıl matematiksel mantık tarihinin en önemli olayı Kurt Gödel’in matematiğin temelleri hakkında kanıtladığı teoremlerdir. Kesinlik, tutarlılık, tamlık gibi niteliklerin matematiğe yüklenmesinin en önemli nedeni, matematiğin aksiyomlardan türetilen doğru önermelerinin, yani teoremlerin kesin olarak kanıtlanabilir olmasıydı. Böylece doğruluk ve kanıtlanabilirlik örtüştürülüyordu. Matematiğin teoremlerinin doğru iseler doğrulukları kesinlikle kanıtlanabilen, doğru değilseler yine doğru olmadıkları kesin olarak kanıtlanabilen önermeler oldukları, dolayısıyla matematikte kesinlik ve tutarlılığın tam olarak egemen olduğu kabul edilmişti. Gödel bu kabullerin ve beklentilerin sanıldığı gibi sağlam olmadığını yine matematikten yola çıkarak kesin olarak kanıtlamıştır. (Alfa Yayıncılık)

Eğlenceli, rengârenk bir keşif kitabı

Telma Guimaraes'dan Buradaki Kitap Nereye Gitti? Ödüllü illüstrasyonlarıya çocukların renkler ve nesnelerle ilgili algılarını harekete geçiren, hayal gücünü geliştiren eğlenceli, rengârenk bir keşif kitabı. Buradaki kitap nereye gitti? sorusuyla başlayan macera, farklı sorularla hayvanların ve nesnelerin renkli resimleri arasında kaybolduğunuz eğlenceli bir bulmaca oyununa dönüşüyor. Bu keşif macerasında bize katılıp birbirinden güzel illüstrasyonlar arasında saklanan tüm hayvanları bulmamıza yardımcı olur musunuz? (Bilgi Yayınevi)

Konuşmalar söyleşiler

Orhan Veli'den Bütün Yazıları… Yüz kelimelik bir şiirde yüz tane güzellik arayan insan vardır. Halbuki bin kelimelik bir şiir bile bir tek güzellik için yazılır. Tuğla güzel değildir. Sıva güzel değildir. Fakat bunlardan terekküp eden bir mimari eseri güzeldir. Dönemin gazeteleri ve dergilerinde yer almış yazıları, konuşmaları, söyleşileri bir araya getiren bu derlemede yazar çok yönlü edebiyatçılığını, geniş dünyasını ve şairin şiirlerinden tanıdığımız muzip ve eğlenceli kimliğini ortaya koyuyor. (Can Yayınları)

Seveceksin azizim!

Abdurrahman Uzun'dan Sözlerim Eksik Kalır Beni Kalbimden Dinle. Bağrına basa basa, saklamadan, gizlemeden, utanmadan, karşılık gözetmeden, sarılarak seveceksin! Anne, baba, eş, evlat, arkadaş büyük küçük hepsini seveceksin. Yaradan'ın hatırına yaratılmış olan her ne varsa, cimrilik etmeden, bir çocuk yüreği ile insanca seveceksin. Ama evvela kendini seveceksin. ‘Bir kitap okudum hayatım değişti!' der misin bilmem okuduktan sonra. Gel biz dertleşelim, dizimizdeki yaranın acısını nasıl azaltırız onu konuşalım, hiç olmadı birbirimize merhem olalım. (Destek Yayınları)



Kitap büyük bir boşluğu dolduruyor

M. Nevzat Hız'dan Orhan Kemal’in Adanası – Bir Şehir Sözlüğü. Orhan Kemal gibi toplumcu gerçekçi yazarlar, içinden çıktıkları toprakların adıyla özdeşleşirler. Çukurova -daha özelde Adana- nasıl Orhan Kemal’in yazın dünyasının bir parçasıysa, Orhan Kemal de yapıtlarıyla Çukurova’nın ve Türkçenin usta bir kalemi, memleketteki insan manzaralarının özgün bir aktarıcısıdır. Orhan Kemal’in romanlarının ruhu, bir coğrafyanın tasviri ve talihi kadar o yörenin insanlarının dilinin yansıtılmasından ileri gelir. Bu yönüyle Orhan Kemal’in eserleri bir kültür mirası müzesi gibidir. Kitap büyük bir boşluğu dolduruyor. (Everest Yayınları)

Farklılıkların uyumunu ve değişimin gücünü

Shelley Pearsall'tan Ender Kuş. Farklılıkların armağan, bakış açısının umut olduğu bir dünya… Çağdaş Amerikan edebiyatının ödüllü yazarı, bakış açısının, empatinin ve yaratıcılığın birleştirici etkisini gözler önüne seriyor. Her yaştan okuru, yaşamı bambaşka görebilen çocukların dünyasına davet eden roman, bakış açısının önemini çarpıcı bir hikâyeyle resmediyor. Özel bir çocuğun, sıra dışı gözlem gücüne sahip bir başka çocuğun gözünden anlatılan yolculuğu, zengin karakterlerle renkleniyor, usta işi bir kurguyla işleniyor. Sanattan spora, otizmden arkadaşlığa uzanan ve gerçek bir hikâyeden esinlenerek kaleme alınan roman, hepimize farklılıkların uyumunu ve değişimin gücünü duyumsatıyor. (Günışığı Kitaplığı)

Cihan Harbi’nin son yıllarında

Ahmet Tetik'ten Teşkilat-ı Mahsusa Tarihi Cilt 3-1: 1918. Cihan Harbi’nin son yılında, dönemin askeri ve sivil idarecileri, tutunma kuvvetini güçlü kılmak için gayret gösterirler. Çok milletli Osmanlı Devleti’ne yönelik olarak, harici hasımlar ile yerli işbirlikçilerinin harp öncesindeki gibi, tutunma kuvvetini zayıflatıp yok etme taarruzları, şimdi daha da şiddetlenmiştir. Umûr-ı Şarkıyye Dairesi idareci ve mensupları, bu kuvveti ayakta tutma mücadelesini devam ettirmektedirler. (İş Bankası Kültür Yayınları)

Kişinin iç dünyasına yaptığı bir yolculuk

Henry David Thoreau'dan Yürümek. Yürümek, dilimizin en çağrışımlı kelimelerinden birisi. Üstelik sadece insan için kullanılmaz. Dallara su yürür baharda. Birisi su altından saman yürütür. Birisi karda yürüyüp izini belli etmez. Soyut ve somut pek çok durumu birden karşılar. İnsan, asıl odur yine de yürümeye tam anlam veren. Günlük hayatında en çok yaptığı eylemlerden birisidir. Nice özgün düşüncenin, sanat eyleminin ve bilimsel buluşun kaynağı olmuştur yürümek. Özellikle saf, bozulmamış, insan eli değmemiş doğada yapılan yürüyüşler, kişinin iç dünyasına da yaptığı bir yolculuk. Kendisiyle en güzel, yürüyüş yaparken yüzleşebiliyor insan. Yazar, yürümeyi bu kısa ama çarpıcı eserinde harikulade bir şekilde tanımlıyor, sınırlarını çiziyor, tasvir ediyor, tecrübelerini anlatıyor. (Kapı Yayınları)

Maharetli bir madrabazın, babasının peşine düşer

Susan Faludi'den Karanlık Odada. Stefánie Faludi, Tayland'daki hastane odasında, geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası çekilmiş fotoğraflarını eklediği bir e-postada böyle yazar. Aldığı mesaj üzerine kızı Susan, çok az tanıdığı birinin; bir kanun tanımazın, mesuliyet, sevgi, suçluluk veya pişmanlık hissetmeyen maharetli bir madrabazın, babasının peşine düşer. Stefánie, kızından hayat öyküsünü yazmasını ister. Macaristan'da başlayan, Nazi işgaliyle şekillenen, Danimarka, Brezilya, ABD'ye uzanan ve yine Macaristan'da sona eren hikâyesinde Stefánie Faludi, ne kadar iyi kaçsa da bu sefer peşine en iyi dedektifi takmıştır. (Kaplumbaa Kitap)

Kadını daha güçlü kılan bir inanç

A. Nejat Töngür'den Müslüman Kadın. Sömürgecilik Dönemi Sonrası Roman olarak adlandırılan eserlere katkıda bulunanların arasında pek çoğu Birleşik Krallık'ta yaşayan, bazıları Birleşik Krallık'a gelip giden çok sayıda Müslüman kökenli roman yazarı da vardır. Bu romancıların bir kısmı Müslümanların ve özellikle de Müslüman kadınların hem kendi vatandaşlarının hem de İngilizlerin önyargıları, baskıları ve kısıtlamaları nedeniyle ezildiklerini ve ihmal edildiklerini anlatarak son derece olumsuz tablolar çizerler. Bir kısmı ise Müslüman kimliklerini İngiliz değerleri ile uzlaştırabilen, Müslüman kimliğiyle sorunu olmayan ve sadece doğumundan dolayı değil bilinçle de Müslümanlığı benimsemiş karakterlerin hikâyelerini anlatırlar. (Maltepe Üniversitesi Kitapları)

Unutmayacağı maceralar yaşattı

Enid Blyton'dan Sihirli Uzaklar Ağacı. Joe, Beth ve Frannie, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar arkadaşları Ay Surat, Tavasapı ve Balperi ile beraber ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Örneğin Balbörek Ülkesi leziz seçeneklerle doluyken Rüyalar Ülkesi'nden kurtulmak hiç de kolay değildir! (Redhouse Kidz Yayınları)

Suriye krizi, büyük insanlık dramlarına yol açtı

Ömer Önhon'dan Büyükelçinin Gözünden Suriye. Suriye‘yle 1998'de savaşın eşiğindeydik. 2010'lu yıllara gelindiğinde ise, karşılıklı vizeleri kaldırmış, ortak Bakanlar Kurulu toplantıları yapıyorduk. Arap Baharı Mart 2011'de Suriye'ye de geldi. Sokak gösterileri bir süre sonra iç savaşa evrildi. 6.5 milyon Suriyeli ülkesinden kaçtı. Bu duruma nasıl gelindi? Müslüman Kardeşler'in rolü neydi? Yedi saate yakın süren Esad-Davutoğlu görüşmesinde ne konuşuldu? Kürtler Suriye'deki olayların neresindeydi, bugün neresindeler? Olayların bu noktaya gelmesi engellenebilir miydi? (Remzi Kitabevi)

19. yüzyılın en önemli gotik başyapıtlarından

Robert Louis Stevenson'dan Dr. Jekyll ile Bay Hyde’ın Tuhaf Vakası – Çağdaş Klasikler. İnsanın iyilik ve kötülük barındırabilen bir varlık olduğunu hatırlatan, biri diğerinden ayrılmaya çalışırsa nasıl bir felakete yol açılabileceğini gösteren, 19. yüzyılın en önemli gotik başyapıtlarındandır. Henüz insan psikolojisinin derinliklerine pek inilmemişken İskoçyalı ünlü serüven yazarı, bilimi kendi benliğine yönelik kullanan Dr. Jekyll'ın hikâyesini, sık hastalandığı bir dönemde kendi sanrılarından esinle kaleme almıştı. (Sia Kitap)

Eşsiz bir maceraya atılmak isteyenler için

Edmund Crispin'ten Kaybolan Oyuncak Dükkanı. Usta polisiye yazarının klasikleşmiş dedektifi Gervase Fen'in en ünlü macerası olan kitap, hem türün meraklıları hem de 20. yüzyıl İngiltere'sinde eşsiz bir maceraya atılmak isteyen okurlar için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Şair Richard Cadogan tatil için gittiği Oxford'da kendini karmaşık olayların içinde bulur. Gece geç saatte şehre varan Cadogan, bir oyuncak dükkânının kapısının açık olduğunu fark eder. İçeride hırsızları bulacağını düşünerek dükkâna girer ama yaşlı bir kadının cesediyle karşılaşır. (Yapı Kredi Yayınları)

Talihsiz bir genç adamın ayak izleri

Nazlı Akalın'dan Kısa Günler Bitmek Bilmez. 1940 yılının yaz mevsiminde talihsiz bir genç adamın ayak izleri Eskişehir’in ara sokaklarında, gecenin lacivert soluğunda, Hamamyolu’nda, Tatlıdil Köftecisi’nde, Asri Sinema’da ve sınıf tekrarı yapacağı mektebin bodrum katında görüldü. Aslına bakarsanız kendisi daha çok gölgesiyle birlikte kalabalık kafasının içinde yürümekteydi. Yazdıklarının bir gün Akbaba dergisinde tefrika edileceğine ve Nadire’nin onu bir gün muhakkak seveceğine olan inancını henüz yitirmemişti. Nihayetinde dünya o nasıl inanıyorsa öyle dönecekti… Yaz mevsimi şehrin kapılarından içeri giriyor ve Adnan Aktaş kendine, hayata ve kurguya dair pek çok şey öğreniyor. (Alfa Yayıncılık)

Çevre konusunda bilinçlendirecek

Karen Swann'dan Balinanın Hikâyesi. “Yerin göğe ve göğün denize değdiği yerde, balinayı ilk orada gördüm işte ve baline orada gördü beni.” İşte böyle başladı merak, keşif ve çok özel bir arkadaşlığı içeren bu duygusal yolculuk. Çocuğun balinaya birlikte okyanusun güzelliklerini ve o güzelliklerin yok edilişini keşfettiği yolculuk çevreye karşı sorumluluğumuzu düşünmeye davet ederken, okyanuslarla birlikte içinde yaşayan canlıları da yok eden plastik kirliliğinin ve umarsamazlığın da farkına varmamızı sağlıyor. “Küçük çocukları çevre konusunda bilinçlendirecek güzel çizimlerle donatılmış duygusal bir hikâye.” – School Reading List . Kitap, 4+ yaş için uygundur. (Bilgi Yayınevi)

Üstünlüğü tartışılmaz bir gerçek

Enrique Vila-Matas'tan Bartleby ve Şürekası. İyi çalıştım, yaptığım işten mutlu olabilirim. Kalemi bırakıyorum, çünkü hava karardı. Alacakaranlık rüyaları. Karım ve çocuklarım yan odadalar, hayat dolular. Sağlığım yerinde ve yeteri kadar param var. Aman Tanrım, nasıl da mutsuzum! Ama neler söylüyorum ben? Mutsuz değilim, kalemi bırakmadım, karım yok, çocuklarım yok, yan oda bile yok, yeteri kadar param yok, hava da kararmadı. Var olmayan bir metin için dipnotlar kaleme alan anlatıcı, bartleby’ler diye adlandırdığı, edebiyatta geçici ya da kalıcı sessizliği tercih eden Salinger, Rimbaud, Musil, Rulfo gibi yazarların yanında Walser, Beckett, Maupassant, Wilde, Borges, Gide, Pessoa, Sokrates ve daha nice isim aracılığıyla, “Niçin yazarız?” ve “Niçin yaşarız?” gibi çetrefilli sorulara cevap arar. “Vila-Matas’ın üstünlüğü tartışılmaz bir gerçek.” Roberto Bolaño. (Can Yayınları)

Yeni krizin ardından finansal durum ne olacak?

James Rickards'tan Yaklaşan Küresel Kaosta İnsanlığın Akıbeti. Kritik sistemler çöktüğü zaman en medeni davranışlar bile sona erer, orman yasaları devreye girer. Her çıkışın bir inişi vardır. Seçkin sınıf buna hazırlıklıdır belki, peki ya sıradan yatırımcı ne yapmalıdır? Bitcoin ve Ethereum gibi dijital para birimlerinden neden uzak durmak gerekir? Neden pasif yatırımın propagandası yapılıyor? Yeni krizin ardından finansal durum ne olacak? Kur Savaşları, Paranın Ölümü Ve Çöküşe Giden Yol kitaplarıyla New York Times'ın çok satanlar listesinde yer alan ileri görüşlü yazar, finans uzmanı, ABD'nin 16 istihbarat kurumunun çatısını oluşturan İstihbarat Konseyi'nin ve Pentagon'un başdanışmanı James Rickards, bu kez küresel mali piyasaların neden ve nasıl suni olarak şişirildiğini ve akıllı yatırımcıların varlıklarını korumak için ne yapması gerektiğini anlatıyor. (Destek Yayınları)

Kimsenin anadilinden şefkatli bir dostu olmaz

Tuğrul Keskin'den Karanlığa Kalma. “Yalınızca şairlerin yahut yazı insanlarının değil, bir anadilin içine doğmuş herkesin dili, yurdudur. Hiç kimsenin anadilinden daha şefkatli bir dostu da olmaz yaşamı boyunca… Siz anadilinizi ne kadar severseniz, anadiliniz de tıpkı bir anne gibi sizi korur ve istemediğiniz kadar ürünler verir yaşamınız boyunca. Bu ürünler bazen bir aşkın peşine düşürür, rüyalar kurdurur size. Bazen de büyülü şiirler, romanlar, yazılar olarak kalır elinizde…” (Everest Yayınları)

Yunuslar birbirlerini isimleriyle çağırır

Eva Meijer'den Hayvanlar Konuşa Konuşa. Köpeğinizin sadece üç harf vasıtasıyla mı konuştuğunu zannediyorsunuz? Kediniz sizinle farklı, diğer kedilerle farklı bir dilde mi konuşuyor? Düşündüğünüzden daha gelişmiş ve karmaşık dil ve lehçelerde konuşan hayvanlar; sohbet eder, dedikodu yapar, ağıt yakar ve kafiye arar. Yunuslar birbirlerini isimleriyle çağırır. Çift dilli leyleklere sıklıkla rastlarız. İnsan Hearne ve köpek Salty şakalaşır, border collie Chaser 1022 nesnenin adını ezbere söyler, dahi at Hans insanların davranışlarını gözleyerek onları kandırır, filler ve zürafalar yas tutar, renkler papağan balıkları için dilbilgisi demektir, evinde kedi besleyen goril Koko kedisini ismiyle çağırır. (Kaplumbaa Kitap)

Şiir hakkındaki çeviri yazılar

Orhan Veli Kanık'tan Çeviri Şiirler. Külliyatın bu cildi, yazarın şiir hakkındaki çeviri yazılarından ve çeviri şiirlerinden oluşuyor. Necati Tonga ve Tahsin Yıldırım'ın büyük bir titizlikle eleştirel basım olarak hazırladığı kitapta, şiirlerin yayımlandığı süreli yayınlar, Orhan Veli'nin Fransız Şiiri Antolojisi, Asım Bezirci'nin 1982 yılında yayınladığı Bütün Çeviri Şiirleri adlı kitabı ve şairin şahsi evraklarından hareketle 2015 yılında yayımlanan Sevdaya mı Tutuldum? adlı şiir defterinden yararlanıldı. Orhan Veli'nin çevirdiği fakat kitaplarına girmeyen bazı şiir çevirileri de ilk defa bu kitaba dahil edildi. (Kırmızı Kedi Yayınları)

Akçakoca'da başlayan hikâye

Prof. Dr. Baki Kuru'dan İşte Hayatım… Akçakoca’da bir orman memuruyken arkadaşlarının teşvikiyle liseyi dışarıdan okudu. Ankara Hukuk Fakültesi’ne girdi, birincilikle bitirdi. Sonrasında aldığı bursla doktora eğitimini Almanya’da tamamladı. Hiç durmadan çalıştı, kanun komisyonlarına katıldı, makaleler yazdı, öğrenciler yetiştirdi… Prof. Dr. Baki Kuru usûl ve icra-iflâs hukukunun ülkemizde yeterince yaygınlaşmadığı bir dönemde bu alanda önemli çalışmalar yaptı. Yazdığı kırka yakın eser ve yüzü aşkın makaleyle, ülkemizdeki hukuk literatürünün gelişiminde büyük katkıları oldu. (Alfa Yayıncılık)