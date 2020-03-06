Hakan Muhafız 3. sezon yayında! Hakan Muhafız nasıl izlenir?

Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız'ın 3. sezon bölümleri yayınlandı. Peki Netflix dizisi Hakan Muhafız nasıl izlenir?

Çağatay Ulusoy'un ve Hazar Ergüçlü'nün başrolünü üstlendiği, Netflix'in ilk Türk dizisi olma unvanına sahip Hakan Muhafız'ın 3. sezonu yayınlandı. Netflix, Hakan Muhafız’ın yeni sezonundan 7 bölüm yayınladı.

HAKAN MUHAFIZ NASIL İZLENİR?

Hakan Muhafız Türkiye'de yayın hakları da elinde bulunda bulunduran Netflix dizi – film platformu aracılığı ile izlenebiliyor. Yeni filmi izlemeniz için Netflix üyesi olmanız gerekiyor.

YENİ İSİMLER DAHİL OLDU

6 Mart’ta yayınlanacak olan diziye Funda Eryiğit, Taner Ölmez, Bige Önal, İlayda Alişan gibi isimler de dahil oldu.