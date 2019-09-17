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Haluk Levent’ten Rabia Naz’ın babasına alkış alan destek
Haluk Levent’ten Rabia Naz’ın babasına alkış alan destek
Ölümü bir türlü aydınlatılamayan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, maddi olarak zorluk çektiği için evini satışa çıkardı. Haluk Levent, Vatan'a destek mesajı iletti.
Kültür Sanat 17 Eylül 2019 - 10:41

Giresun’un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın ölümü bir türlü aydınlatılamadı. Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, kızının intihar etmediğini, araba çarpması sebebiyle hayatını kaybettiğini ısrarlı bir şekilde iddia ediyor. Rabia Naz’ın ölümünün birtakım siyasi bağlantılar nedeniyle aydınlatılamadığı da iddialar arasında yer alıyor.

Hayatını kaybeden kızın babası Şaban Vatan, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için geçtiğimiz Mart ayında hastaneye yatırıldı. O günden itibaren ticari yaşamının mahvolduğunu söyleyen Şaban Vatan, evini satışa çıkardığını duyurdu.

AHBAP’ın kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, Şaban Vatan’ın paylaşımına bir cevap verdi. Ünlü rockçı, Şaban Vatan’a, “Sana o evi sattırmayacağız! Biraz bekle abicim” yazdı.

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