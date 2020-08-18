Harbiye’de MFÖ, Haluk Levent ve Amadeus fırtınası

21-22 Eylül’de başrollerini Selçuk Yöntem ve Okan Bayülgen’in paylaştığı Amadeus adlı oyun, 23 Eylül’de Türk rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent ve 24 Eylül’de efsane grup MFÖ, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde izleyicilerin karşısında olacak.

MFÖ, 24 Eylül'de Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde olacak. Grup “Sakın Gelme”den, “Mazaretim Var Asabiyim Ben”e, “Ele Güne Karşı”dan “Güllerin İçinden”e, “Ali Desidero”dan “Sarı Laleler”e, en sevilen şarkılarıyla tarihe not düşülecek konserlerinden birine imza atacak.

Sadece müziğiyle değil, aracı olduğu yardımlarla da halkın gönlüne taht kuran Haluk Levent 23 Eylül'de sevenlerinin karşısına çıkacak. 27 yıllık sahne tecrübesini hala ilk günkü heyecan ve enerjisiyle sürdüren Haluk Levent, rock müziğimizin bugünkü popüler haline gelmesinde büyük katkısı olan şarkılara imza attı.

MOZART İLE SALIERI’NİN EŞSİZ HİKAYESİ

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi Amadeus, 21-22 Eylül'de iki gece üst üste sahnelenecek. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz'ın (Costanze) paylaştığı, sahne önünde 35, sahne arkasında 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev ekip Harbiye seyircisine bir tiyatro şöleni yaşatacak.

Etkinlikler 21.00’de başlayacak.