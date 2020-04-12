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Harry Potter hayranlarına müjde! Hagrid ve Voldemort geri dönüyor
Harry Potter hayranlarına müjde! Hagrid ve Voldemort geri dönüyor
Harry Potter serisinde yer alan Rebeus Hagrid ve Lord Voldemort, henüz yapım aşamasında olan Yeni Fantastik Canavarlar'da yer alacak.
Kültür Sanat 12 Nisan 2020 - 13:49

Corona virüsünden önce yapım aşamasında olan Fantastik Canavarlar’ın (Fantastic Beasts) bir sonraki devam filminde iki Harry Potter karakterinin de rol alacağı iddia edildi.

İki karakterin filmde yer alıp almayacağı Warner Bros tarafından değerlendiriliyor. Robbie Coltrane’nin devam filminde Rubeus Hagrid olarak geri dönebileceği öne sürüldü.

Fantastik Canavarlar serisinin Harry Potter’la aynı evrende geçtiğine değinen fanlar, Hogwarts bekçisinin filmde bir ölçüde yer alabileceğine dair oldukça umutlu.

Ayrıca Lord Voldemort olacak Tom Riddle’ın genç halinin yeni filmde bir rolü olabileceğini bildiriyor.


POTTER’IN YAZARI SENARYOYU KALEME ALIYOR

David Yates’in yönettiği, JK Rowling ve Steve Kloves’in birlikte yazdığı Fantastik Canavarlar 3, 12 Kasım 2021’de gösterime girecek.

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