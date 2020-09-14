Harun Tekin: Sahne ve müzik bitmek üzere

mor ve ötesi'nden tanınan başarılı müzisyen Harun Tekin, sektörün yaşadığı sorunlara dair sosyal medyadan uzun bir mesaj paylaşarak, "Sevgili halkımız, sahne ve müzik bitmek üzere, haberin olsun. Ve sayın idare. Saygıda kusur etmeden yazmaya çalıştık ama, bizim tayfanın senden gerçekten ciddi bir beklentisi yok" dedi.

İstanbul Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu üyesi, mor ve ötesi solisti Harun Tekin, salgın tedbirleri kapsamında konserlerin iptal edilmesiyle ilgili Twitter'dan uzun bir mesaj paylaştı. “Bu konudaki uygulamalar halk sağlığı gözetilerek yapılacak, sebebi iyi açıklanan ve istisnasız uygulanacak tedbirler olsaydı, en önemli geçim kaynağı yok olmuş müzisyenler de bağrına taş basar desteklerdi” diyen Tekin, özetle şöyle dedi:

* İsimlerinin (meslek birliği) ima ettiğini düşüneceğimiz gibi müzisyenlerin, sahne sanatçılarının sorunları onların faaliyet alanında değildir. Tabii ki tüm ortak çabalar için bu kurumlar da yeri geldiğinde destek vermelidir; ancak sahne sanatlarına dair mesele çok daha derindir.

‘DÜNYAMIZ GÖRDÜĞÜNÜZ İSİMLERDEN İBARET DEĞİL’

* Bizim dünyamız sizin ekranda gördüğünüz isimlerden ibaret değil. Kaldı ki o isimlerin de çoğunun hayatı çoğunlukla size hiç yansımayan maddi manevi dertlerle dolu. Sahne sanatçıları ve emekçileri, kolay olmayan hayatlarını hayatınıza güzellik katmak için geçiriyor dersek, çok da yanlış olmaz.



* Sevgili halkımız, sahne ve müzik bitmek üzere, haberin olsun. Ve sayın idare. Saygıda kusur etmeden yazmaya çalıştık ama, bizim tayfanın senden gerçekten ciddi bir beklentisi yok. Katkımız olan özel kopyalama harcını isteriz, kendi ürettiğimiz ve başkalarının ürettiği yardımlaşma çabalarını engelleme ve engellemeyeceğini de ilan et isteriz, belli sınırlamalar geldiğinde, özel olarak da bizi hedef almıyorsan, böyle hissettirme ve düğün dernekle sahne sanatlarını bir tutma isteriz, bir de en zor durumda olanlarımızı tespit edebilirsek, onları bir süre maddi olarak destekle isteriz.

‘KARAR, NE MUTLU Kİ BİZE AİT DEĞİL’

* Sadece sektör içi ve sektörler arası dayanışma faaliyetlerinin kısıtlanmaması bile; bu kışı atlatmaya yetebilir.

* Bir devlet ve bir millet, evet ikisi birden, bir karar verecek. şöyle soracaklar: “Biz, zaman zaman bizi rahatsız etseler de, hayat boyu yaptıklarıyla dünyanın derdinden tasasından kopmamıza yardım eden sanatçıları; genelde de hesap kitap bilmeyen bu insanları, dünyanın derdine kurban edelim mi; yoksa onlar bize gerekli mi, hayatımızı zenginleştirenler mi, salgını bile bir parça çekilir kılmaya çalışanlar mı? dertlerini duyalım mı?” Karar, ne mutlu ki, bize ait değil.