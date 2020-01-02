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Harun Tekin’den flaş eleştiri: ‘Çekilişi şaibesiz yapamamak…’
Harun Tekin’den flaş eleştiri: ‘Çekilişi şaibesiz yapamamak…’
mor ve ötesi'nin solisti Harun Tekin, bir tweet atarak, şans oyunları çekilişi ile ilgili çarpıcı bir eleştiride bulundu.
Kültür Sanat 2 Ocak 2020 - 13:47

Milli Piyango’nun özelleştirilmesinin ardından güvenilirliliğin azalmasına dair eleştiriler sürüyor. Eleştiri yapanlardan birisi de mor ve ötesi’nin solisti müzisyen Harun Tekin’di.

İktidarın ‘Güçlü Türkiye’ sloganını hatırlatan Tekin, şöyle bir tweet attı: “Gücün tarifleri farklı olabilir belki ama bir şans oyunu çekilişini şaibesiz yapamamak, diğer ülkelerden çöp satın almak gibi şeyler dünyanın hiçbir yerinde güç belirtisi gibi görülmez.”

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