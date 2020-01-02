Harun Tekin’den flaş eleştiri: ‘Çekilişi şaibesiz yapamamak…’

mor ve ötesi'nin solisti Harun Tekin, bir tweet atarak, şans oyunları çekilişi ile ilgili çarpıcı bir eleştiride bulundu.

Milli Piyango’nun özelleştirilmesinin ardından güvenilirliliğin azalmasına dair eleştiriler sürüyor. Eleştiri yapanlardan birisi de mor ve ötesi’nin solisti müzisyen Harun Tekin’di.

İktidarın ‘Güçlü Türkiye’ sloganını hatırlatan Tekin, şöyle bir tweet attı: “Gücün tarifleri farklı olabilir belki ama bir şans oyunu çekilişini şaibesiz yapamamak, diğer ülkelerden çöp satın almak gibi şeyler dünyanın hiçbir yerinde güç belirtisi gibi görülmez.”