İlker Kaleli’den Bach sürprizi

Geçtiğimiz günlerde tükenmişlik sendromuna yakalandığına dair dedikodular çıkan İlker Kaleli, cevap niteliğinde bir video paylaştı. Videoda Kaleli'nin Bach'ın bir eserini piyano ile çaldığı görülüyor.

Oyunculuğunun yanı sıra daha önce söylediği şarkılarla ve gitar çalarak müzik yeteneğini gösteren İlker Kaleli, şimdi de piyano performansıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Bach’ın bir eserini yorumladığı piyano videosunu önceki akşam sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video İlker Kaleli hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

ÇOCUKLUK TUTKUSU MÜZİK

İlker Kaleli dünyanın en prestijli konservatuarlarından ‘London Academy of Music and Dramatic Art'ta aldığı oyunculuk eğitiminin yanı sıra müziğe çocukluk yıllarından itibaren hep önemli bir yer açtı. Sanatçının oynadığı dizi ve filmler için seslendirdiği şarkıların videoları YouTube'da milyonlarca izleyiciye ulaşmaya devam ediyor.