İş Sanat’ta 22. sezon başlıyor

İş Sanat, 22. sezon açılışını 12 Kasım'da Maximum Uniq Hall'da, orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble ve çellist István Várdai konseriyle yapacak. Yeni sezonun biletleri, 22 Ekim'den itibaren Biletix'te satışta olacak.

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Klasik müzikten caza, Türk Halk Müziği’nden şiir ve hikâye dinletilerine geniş yelpazede hazırladığı programını seyircisine sunmaya hazırlanan İş Sanat, hibrit olarak planladığı 22. sezonuna 12 Kasım akşamı Maximum Uniq Hall’da gerçekleştireceği açılış konseri ile başlayacak. Açılış konserinin kaydı 17 Kasım saat 20.30’da İş Sanat YouTube kanalından ilk gösterimini yapacak. Yedi ay boyunca devam edecek sezonunda İş Sanat, biletli etkinliklerin yanı sıra çevrim içi yayınlarını da YouTube kanalından sürdürecek.

YENİ SEZONA YILDIZ İSİMLERLE BAŞLANGIÇ

İş Sanat’ın 22. sezonu, 12 Kasım’da saat 20.30da Maximum Uniq Hall’da orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble ve çellist István Várdai’nin gerçekleştireceği açılış konseri ile başlayacak.

Franz Liszt Oda Orkestrası’nın sanat yönetmenliğini de üstlenen, Münih ARD (2014), Uluslararası Tchaikovsky (2007) gibi dünya çapında pek çok yarışmada ödül alan Várdai konserde İngiliz besteci Edward Elgar’ın çello konçertosunu yorumlayacak. Konserde ayrıca Giacomo Rossini Hırsız Saksağan Uvertürü ve Ludwig van Beethoven’ın Pastoral Senfonisi seslendirilecek. Konserin biletleri 22 Ekimden itibaren Biletix’te satışta olacak.

USTA İSİMLERDEN İŞ SANATA ÖZEL PROJELER

Türk rock müziğinin mihenk taşlarından Bulutsuzluk Özlemi, Symphonista Oda Orkestrası ile 10 Aralık akşamı Maximum Uniq Hall’da sahne alacak. 37 yıldır bir ağızdan söylenen şarkılarına eşlik edilen Bulutsuzluk Özlemi’nin Sözlerimi Geri Alamam ismini verdiği bu özel konserinin biletleri de 22 Ekim’de Biletix’te satışa sunuluyor.

İş Sanat’ın gelenekselleşen yeni yıl konserinde yıldız isimler yılın son haftası seyircisiyle buluşacak. Zubin Mehta, Valery Gergiev gibi ünlü orkestra şefleri ile Metropolitan Opera, Berlin Staasoper gibi prestijli opera salonlarında yer alan soprano Olga Peretyatko ile ülkemizi yurt dışında parlak kariyeri ile temsil eden tenor Mert Süngünün solist olarak yer alacağı konserde solistlere şef Murat Cem Orhan yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. 29 Aralık akşamı gerçekleşecek etkinliğin biletleri 22 Ekim’den itibaren satışta olacak.

Fatih Erkoç, Aycan Teztel yönetimindeki İstanbul Superband, 6 Ocak’ta saat 20.30’da Maximum Uniq Hall’da sahne alacak. Amerikan caz müziğinin en sevilen şarkılarının seslendirileceği konserin biletleri 22 Ekim’de satışta.

Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz’in ortak projesi Lahza, Kenan Doğulu ile İş Sanat’ta bir araya gelecek. Cahit Berkay, Cengiz Özkan ile İş Sanat sahnesinde buluşacak. İkili sürpriz konuklarıyla Anadolu ozanlarının izini sürecek.

YOUTUBE KANALINDA YENİ SEZON 17 KASIM’DA BAŞLIYOR

İş Sanat, biletli konserlerin yanı sıra konser ve diğer etkinlik kayıtlarını YouTube kanalından ücretsiz olarak yayınlayacağı hibrit bir yaklaşımla 22. sezonunu hazırladı. İş Sanat’ın YouTube kanalından sunacağı çevrimiçi sezonu ise 17 Kasım’da açılış konseri kaydının yayını ile başlayacak.

İş Sanat’ın yoğun ilgi gören Provadan İzle serisi 22. sezonda yine çevrim içi olarak devam edecek. William Shakespeare’in Hırçın Kız adlı eseri 30 Kasım akşamı saat 20.30da İş Sanat’ın YouTube kanalında ilk gösterimini yapacak.

EDEBİYATLA MÜZİĞİN BULUŞTUĞU DİNLETİLER

Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye’nin sahneye hazırladığı dinletiler ücretsiz olarak İş Sanat’ın YouTube kanalından yayınlanacak. 22 Kasım’da Denize Dönmek İstiyorum başlıklı Nâzım Hikmet şiirleriyle başlayacak dinletilerde Âşık Veysel, Yaşar Kemal, Turgut Uyar, Orhan Veli, Orhan Kemal ve Nezihe Meriç yer alacak.

BERİL ANILANMERT SERGİSİ

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi yeni sezonuna seramik sanatçısı Beril Anılanmert’in Seyir Defteri başlıklı sergisi ile merhaba diyor. Anılanmert’in yarım asrı aşan sanat yolculuğuna dair izler taşıyan sergisi 8 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.

İŞ KULELERİ SALONU TADİLAT’TA

İş Sanat’ın konser ve etkinliklerinin 21 yıldır merkezi olan İş Kuleleri Salonu’nda tadilat devam ettiği için fiziki konserler şubat ayına kadar Maximum Uniq Hall’da devam edecek. Pandemi koşulları nedeniyle yüzde 50 kapasiteyle satışa sunulan konserlere katılmak için seyircilerin aşı kartlarını veya 48 saat içinde yapılmış PCR testlerini görevlilere ibraz etmeleri gerekiyor.

İş Sanat’ın fiziki ve çevrim içi tüm etkinlikleri 20.30’da başlayacak. Biletleri 22 Ekim’de Biletix’te satışa sunulan konserler için İş Kuleleri Salonu’ndaki ana gişenin yanı sıra Maximum Uniq Hall ana gişesi de hizmet verecek. (DHA)