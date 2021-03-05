İstanbul Müzik Festivali’nde bir ilk yaşanacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen İstanbul Müzik Festivali bu yıl 49'uncu kez, 3-21 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.

Festival programındaki tüm konserler, pandemi önlemleri altında tamamen açık hava mekanlarında gerçekleştirilecek. 50 yıla yaklaşan tarihinde ilk kez tamamen açık havada gerçekleşecek festival, müzikseverlere “başka bir klasik müzik deneyimi” yaşatacak. Türkiye ve yurt dışından solistler, topluluklar ve orkestraları ağırlayacak 49. İstanbul Müzik Festivali'nin teması ve programı ise nisan ayında açıklanacak.

Festivalin Onur Ödülü keman sanatçısı Prof. Dr. Cihat Aşkın'a, açılış töreninde sunulacak. Yaşam boyu başarı ödülü ise besteci Peteris Vasks'a, “Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6” bestesinin Türkiye'deki ilk seslendiriliş konserinde takdim edilecek.