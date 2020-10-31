İstanbul’da semt semt kitap günleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un farklı noktalarını kitapla buluşturmak için ilçe ilçe gezecek. Maltepe'deki İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen kitap günleri, artık 'Semt Semt Kitap Günleri' adıyla İstanbul'un dört bir yanını dolaşacak.

İstanbul’da ‘Bir Sonbahar Kabaresi’ kapsamında Maltepe’deki İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen kitap günleri, ‘Semt Semt Kitap Günleri’ adıyla İstanbul’un farklı noktalarını gezecek.

İlk durağı Kadıköy olan ‘Semt Semt Kitap Günleri’, 8 Kasım’a kadar her gün 11.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Kitapseverler, Kadıköy Rıhtım’da yer alan yayınevi ve sahafların stantlarında binlerce kitapla çeşitli indirimlerle buluşacak.

Etkinlik kitap mezatları, söyleşiler ve çocuklar için Karagöz Hacivat gösterileri içeriyor.

Kitap mezatları her cuma 19.00-20.00, her cumartesi-pazar ise 16.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Karagöz Hacivat gösterileri ise minik kitapseverlerle her cumartesi-pazar 18.0-18.40 saatlerin arasında buluşacak.

31 Ekim Cumartesi günü Haşim Şahin’in ‘Selçuklu Kütüphaneleri’ 1 Kasım Pazar günü Seval Şahin ve Turgay Anar’ın ‘Tanpınar’ın Huzur’unda İstanbul’, 7 Kasım Cumartesi günü Saadet Özen’in ‘Eski Çeviriler, Eski Çevirmenler’ söyleşileri kitapseverlerle buluşurken 8 Kasım Pazar gününün konuğu da ‘Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebuzziya Ailesi’ başlığı ile Ömer Faruk Şerifoğlu olacak.