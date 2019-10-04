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‘İyi Gelir mi’ plak formatında
‘İyi Gelir mi’ plak formatında
Serin, “İyi Gelir mi” şarkısını kliplendirdikten sonra, şimdi de şarkının remix versiyonunu dinleyiciyle buluşturuyor. Ayrıca şarkının her iki versiyonunun da yer aldığı plak da satışa çıkacak.
Kültür Sanat 4 Ekim 2019 - 10:09

İstanbul Blue Night ve Sony Music Türkiye işbirliğiyle yaratılan, alternatif müzikle uğraşan müzisyenleri desteklemek ve onları kitlelerle buluşturmak amacıyla hayata geçen müzik hareketi İstanbul Blue Night Records, müzik yolculuğuna sektöre iddialı bir giriş yapan Serin ile devam devam ediyor.

Vokalde Cansu Saraç, gitar ve geri vokalde Melih Balta, bas ve geri vokalde Meltem Balta ve davulda Emre Ergün'den oluşan grubun “İyi Gelir mi?” şarkısının remix versiyonunda da Melih Balta imzası dikkat çekiyor. Cansu Saraç ve Meltem Balta'nın söz ve bestesini yaptığı şarkının düzenlemesi ise Serin'e ait.

“İyi Gelir mi”nin remix versiyonu tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, beklenen plak formatı da raflarda.

Son güncelleme: 12:10 - 04.10.2019
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