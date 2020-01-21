Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
İzmir’in Kızları için geri sayım
İzmir’in Kızları için geri sayım
Sezen Aksu şarkılarından hazırlanan, seksenlerde geçen ‘İzmir’in Kızları’ adlı yeni müzikli oyunun afişi yayınlandı. 24 kişilik ekip, 24 Sezen Aksu şarkısıyla 24 Ocak’taki prömiyeriyle ilk kez seyirciyle buluşuyor.
Kültür Sanat 21 Ocak 2020 - 15:36

Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman gibi usta ve başarılı isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan İzmir'in Kızları isimli yeni müzikli oyunun afişi yayınlandı. Seksenler döneminin esintilerini Sezen Aksu şarkılarıyla birleştirerek seyirciye sunacak olan ekip 3 aydır prova yapıyor. Tüm ekip aylardır hem şan dersi alıyor hem de özel hocalarla koreografi çalışıyor.

24 Ocak'ta Uniq Hall'de ilk kez seyirci ile buluşacak oyunun prömiyer biletleri tükendi. Serdar Saatman'ın kaleminden ve Gaye Cankaya yönetmenliğinde sahneye aktarılan ‘İzmir'in Kızları', izleyenlerin Selçuk Borak'ın koreografisiyle ve Murat Cem Orhan müzik direktörlüğünde Sezen Aksu'nun şarkıları ile içlerini ısıtarak onları sıcacık bir Ege kasabasına konuk edecek.

Etiketler