İzmir’in Kızları için geri sayım

Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman gibi usta ve başarılı isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan İzmir'in Kızları isimli yeni müzikli oyunun afişi yayınlandı. Seksenler döneminin esintilerini Sezen Aksu şarkılarıyla birleştirerek seyirciye sunacak olan ekip 3 aydır prova yapıyor. Tüm ekip aylardır hem şan dersi alıyor hem de özel hocalarla koreografi çalışıyor.

24 Ocak'ta Uniq Hall'de ilk kez seyirci ile buluşacak oyunun prömiyer biletleri tükendi. Serdar Saatman'ın kaleminden ve Gaye Cankaya yönetmenliğinde sahneye aktarılan ‘İzmir'in Kızları', izleyenlerin Selçuk Borak'ın koreografisiyle ve Murat Cem Orhan müzik direktörlüğünde Sezen Aksu'nun şarkıları ile içlerini ısıtarak onları sıcacık bir Ege kasabasına konuk edecek.