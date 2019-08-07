Jennifer Lopez’in Antalya’dan hiç paylaşım yapmaması hayranlarını üzdü

Dünyaca ünlü star Jennifer Lopez, dün akşam Antalya Regnum Carya’da konser verdi. Sadece sahnede yorum yapan ama Antalya’ya geldiğinden bu yana hiç şehir ya da ülke hakkında paylaşım yapmayan Jennifer Lopez’in bu tavrı hayranları tarafından yadırgandı.

Özellikle sosyal medyada ‘Diğer konser verdiği ülkelerden story atarken, buradan bir paylaşım yapmak çok mu zor’, ‘Kadın ülkemize geldi bir tane story bile paylaşmadı. Verin parasını dönsün ülkesine’, Madem paylaşım yapmıyorsun arkana bakmadan çek git Jennifer’, ‘Loca fiyatı 50 bin euro isterken iyi ama story atmaya gelince tık yok’ gibi pek çok yorum yapıldı…

Gelelim dün gece hafızalara kazının konserin detaylarına… Müziğin divası JLO, 7 yıl aradan sonra verdiği konserle izleyenlere muhteşem anlar yaşattı. Siyaset, iş, cemiyet ve sanat hayatının ileri gelen isimlerinin katıldığı konserle çok konuşulacak bir performansa imza attı. Uzun süre sonra tekrar Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Jennifer Lopez “Ülkenizi çok özlemişim. Antalya’yı da çok seviyorum” dedi. Geceye ise Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz, Meryem Uzerli, Anıl & Pelin Akil ve Dilan Tatlıses'in yanı sıra Antalya Spor'un tüm takım oyuncuları ve yönetimiyle dünyaca ünlü futbol kulübü Real Madrid'in eski futbolcu Clarence Seedorf katıldı.

Konser detayları

JLO için özel tasarlanan sahnede ona özel bir catwalk alanı oluşturuldu.

Isparta’da özel olarak yetiştirilen beyaz güller getirtildi ve ünlü şarkıcının sahnesini ve kulisini süsledi.

Salon 2000 kapasiteli olmasına karşın, konseri 2500 kişi izledi.

Lopez konser öncesi sahnede 75 dakika kalacağı belirtti. Ne var ki seyirci coşkulu olunca süre uzadı ve Jennifer tam 2 saat sahnede kaldı.

50 yaşındaki Lopez, kızı Emme Anthony'le sürpriz bir şarkısına düet yaptı.

