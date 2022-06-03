Johnny Depp Hollywood’a geri dönebilecek mi? Ünlü oyuncu hangi filmin başrolü için düşünülüyor?

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e açtığı hakaret davasını kazandıktan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada "jüri bana hayatımı geri verdi" dedi. Ancak jürinin kararı Depp'in Hollywood'daki kariyerini geri kazanmasına yardımcı olacak mı? Ünlü oyuncu hangi filmle beyaz perdeye dönmeyi planlıyor?

Sozcu.com.tr

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Haftalardır süren Amber Heard ve Johnny Depp davası nihayet sonuçlansa da bir süre daha yankıları devam edecek gibi görünüyor. Jüri kararıyla Johnny Depp’in zaferi ilan edilmiş olsa da ünlü oyuncunun kariyerinde açılan yara onarılabilecek mi? Hollywood onu yeniden kabul edecek mi? Bu soruları sektörün uzmanları yorumladı.

2015’te evlenip 2017’de boşanan Amber Heard ve Johnny Depp, Heard’ün 2018’de kendisini “aile içi istismarı temsil eden bir halk figürü” olarak nitelediği makaleyi yayınlamasıyla yeniden karşı karşıya gelmişti. Depp, Heard’ün iddia ettiği taciz ve şiddeti reddederken eski eşine karşı da bir dava açtı.

“JÜRİ, ALTI YIL SONRA HAYATIMI GERİ VERDİ”

Altı hafta süren davada ikilinin ilişkisine dair pek çok detay milyonların gözü önünde irdelendi. Sonunda da jüri iftira davasında Depp’i haklı buldu.

Heard’ün kaleme aldığı makale ile birlikte Johnny Depp, sinema endüstrisinde pek çok projeden çıkarılmış Fantastik Canavarlar’ın devam filminden de gönderildikten sonra da yüksek profilli bir filmde rol alamamıştı.

Depp kazandığı zaferden sonra şu açıklamaları yaptı: “Altı yıl önce benim hayatım, çocuklarımın hayatı, bana en yakın olanların hayatı ve ayrıca uzun yıllar boyunca bana destek olan ve bana inanan insanların hayatları sonsuza kadar değişti. Altı yıl sonra jüri bana hayatımı geri verdi.”

JOHNNY DEPP HEMEN SETLERE DÖNMEK İSTEMEYEBİLİR

Daha çok sporcuları ve ünlüleri temsil eden kriz iletişim firması Gillott Communications’ın başkanı Eden Gilott bu uzun dava sürecinde Depp’in bitkin göründüğünü söyledi. Aktörün büyük bütçeli gişe rekorları kıran film setlerine geri dönmekle ilgilenip ilgilenmediğini de sorguladı: “Hemen geri dönmek isteyecek mi?”

Los Angeles merkezli Newsroom Halkla İlişkiler firmasının CEO’su Howard Breuer, sektördeki insanların Depp ile çalışmaya temkinli yaklaşacağını düşündüğünü söyledi. Breuer, “Hollywood’da Amber Heard’ün doğruyu söylediğini düşünen insanlar olduğu sürece dikkatli olacak bazı gruplar olacağına eminim” dedi.

HAYRANLARININ GÖNLÜNÜ KAZANDI

Atlanta merkezli Strategic Vision PR Group’un CEO’su David E. Johnson ise, “Bence Hollywood yıldızlığına geri dönecek” dedi. Johnson, duruşma sırasında sosyal medya platformlarında Depp’e verilen desteğe dikkat çekerek, “Kamuoyu mahkemesini kazandı” dedi:

“Sanırım şimdi Hollywood’un onu birkaç yıl önce yaptığı gibi ölümcül olarak görmediğini izleyeceğiz. Bence Hollywood onu güvenilir biri olarak görecek.”

New York merkezli Goldman McCormick PR firmasının kurucu ortağı Ryan McCormick de Depp’in itibarını geri kazanmasına yardımcı olacak uzun bir yol kat ettiğini söyledi.

Goldman McCormick PR’nin diğer başkanı Mark Goldman da izleyicilerin Depp’i ekranda beklemeye başladığını söyledi.

YENİDEN TIM BURTON İLE BERABER Mİ ÇALIŞACAK?

2018’den beri üzerinde dolaşan şüpheleri, davadaki zaferiyle kaldıran deneyimli oyuncunun hayranları şimdilerde sabırsızlıkla onu yeni bir filmde görmeyi bekliyor. Bu beklentiler arasında da yeni bir söylenti dolaşmaya başladı bile.

Depp’in, Alice Harikalar Diyarında, Ed Wood, Makas Eller gibi filmlerde birlikte çalıştığı yönetmen Tim Burton’ın Beterböcek 2’sinde oynayacağı konuşuluyor.

BETERBÖCEK 2 İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR

Sosyal medyada kısa sürede yayılan söylenti; bir kullanıcının, Google’a Beterböcek 2 olarak yazdığında gelen sonuçlarda Michael Keaton ve Winona Ryder ile Johnny Depp’in isminin yer aldığını paylaşması daha da kuvvetlendi.

Eğer söylentiler doğruysa, 2020’de Fantastik Canavarlar’dan atılmasından bu yana aktörün büyük bir filmdeki ilk rollerinden biri olabilir.

Depp’in filmde rol alıp almayacağı veya filmin gerçekten yapım aşamasında olduğuna dair henüz herhangi bir yetkiliden açıklama gelmedi. Filmin IMDB sayfasında da filmin vizyon tarihi 2025 olarak belirtilirken oyuncu bilgisi yer almıyor.

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