Kapadokya Balon Festivali başladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde düzenlenen 2. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali başladı. Festivalde balonlar görsel şölen oluşturdu.

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, sabahın ilk ışıklarında başladı. Kapadokya semalarında uçan kalp, roket ve ev şekilli sıcak hava balonları görsel şölen oluşturdu.

Sıcak hava balonu işletmecisi Halis Aydoğan, “Balon festivalinin bu yıl 2.’sini düzenlemenin mutluluğunu yaşamaktayız. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle de Türk bayraklı balonlarımızla festivalimizin finalini yapacağız. Pandemi sebebiyle sadece İspanya ve Portekiz’den katılım oldu. Onun dışında ülkemizde firmamız tarafından üretilen roket, kalp ve Türk bayraklı balonlarımız ile festivale farklı bir görsellik kattığımıza inanıyoruz. Bölgemizdeki diğer balon firmalarının da ortak çalışması ile bu festivali yapıyoruz” diye konuştu.

Festival için Kapadokya’ya gelen Menekşe Elma ise, “İkinci kez festivale katılıyorum. Böyle bir ambiyansı ve bu kadar balonu bir arada görmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Festival, akşam düzenlenecek olan konser ile devam edecek. (DHA)