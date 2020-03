Karantina günleri dinlediğimiz müzikleri de değiştirdi

Corona virüsü salgını nedeniyle insanların kendilerini karantına altına almaları, müzik dinleme alışkanlıklarını da değiştirdi. Online müzik dinleme platformu Spotify’ın verilerden derlediği bilgilere göre, karantina süresince yaşanan değişimler şöyle:

– Çok daha fazla insan müzik ya da podcast içeriklerini bilgisayar, televizyon, akıllı hoparlör ve oyun konsolları gibi cihazlar üzerinden dinlemeye başladı. Ayrıca yemek pişirme ve ev işi temalı çalma listelerinde de artış var. Meditasyon veya pozitif düşünce gibi kişisel gelişim podcast yayınlarında da artış yaşanıyor.

DAHA SAKİN MÜZİKLER TERCİH EDİLİYOR

– The Police'in “Don't Stand So Close to Me” adlı şarkısı geçtiğimiz haftalarda yükselişe geçerek dinlenme oranında yüzde 135 artış yakaladı.

– Çocuk & Aile temalı içeriklerin, özellikle de çocukların uyumalarına yardımcı olacak müziklerin dinlenmesinde artış gözlemleniyor.

– Kullanıcılar listelerine daha “chill” müzikler ekliyor. Artık daha akustik, daha az dansa yönelik ve daha önce eklenen müziklere göre daha az enerjili müzikler tercih ediliyor. Buna ek olarak, daha enstrümantal, vokal sesi yerine enstrüman seslerinin ön planda olduğu müzikler tercih ediliyor.



– Bu zaman diliminde, insanları paylaşılan müzikler üzerinden birbirleriyle temasa geçiren ve sanal müzik seansları yapmalarına imkan veren ortak çalma listelerinde artış gözlemleniyor.

– Dinleyiciler sanatçıların online konserlerini dinledikten sonra Spotify'a yöneliyor ve sanatçının şarkılarını dinlemeye devam ediyor.

– Çok sayıda insan geçen hafta, Sağlık & Fitness ve Lifestyle & Sağlık temalı podcast yayınlarını dinledi.

BALKONDA SÖYLENEN ŞARKILARA İLGİ YOĞUN

– Karantina süresince İtalya ve İspanya gibi ülkelerde, moral vermek amacıyla balkonlardan söylenen şarkıların dinlenme oranlarında patlama yaşandı. İtalya'da özellikle söylenen iki şarkı diğerlerini sollamış durumda: 13 Mart'ta “Abbracciame” adlı şarkının dinlenme oranı yüzde 820 artarken, 14 Mart tarihinde ise “Azzurro” yüzde 715 oranında dinlenme artışı yaşadı. İspanya'da, 15 Mart tarihinde Duo Dinamico'nun 80'ler şarkısı “Resistiré” (I will resist), görüntülerin sosyal medyada dönmesiyle ile birlikte dinlenme oranında yüzde 435 sıçrama yaşadı.