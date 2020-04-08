Katalog nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre katalog mu, katolog mu, katalok mu?

Katalog nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre katalog mu, katolog mu, katalok mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de katalog’dur. Katalog mu, katolog mu, katalok mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de katalog'dur.

KATALOG NE DEMEK:

1- Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist.

2- Kitabevi, yayınevi, kurum vb. kuruluşların yayınlarını, ürettikleri malları, eşyaları tanıtan, gösteren liste veya kitap, fihrist.

KATALOG NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin katalog mu, katolog mu, katalok mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı katalog şeklinde olmalıdır.

katalok (Yanlış kullanım)

katolog (Yanlış kullanım)

katalog (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yeni sezonun fiyat katalogları geldi.”