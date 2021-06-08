Keira Knightley’den dikkat çeken taciz iddiası: Tanıdığım her kadının başına geldi

2017’de sosyal medyada başlayan ve Hollywood yıldızlarının da itiraflarıyla dahil olduğu ‘metoo’ hareketinin yankıları aradan yıllar geçmesine rağmen sürüyor.

Yaşadıkları fiziksel ve psikolojik şiddet ile tacizi anlatan isimler arasına dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Keira Knightley de katıldı. Karayip Korsanları serisiyle büyük bir üne kavuşan 36 yaşındaki oyuncu, Harper's Bazaar dergisinin yeni sayısına konuştu.

Cinsel tacizin çok büyük bir sorun olduğunu belirten Knightley, kendisi de dahil olmak üzere tanıdığı her kadının buna bir şekilde maruz kaldığını söyledi.

Knightley, bu durumun oldukça depresif olduğunu anlatırken, “Herkes tacizin bir yönüyle karşılaşıyor. Kimileri fiziksel, kimileri sözlü şekilde. Kadınların eve yürürken güvende olduklarından emin olmak için yaptıkları önlem listesini düşündüğümde bunların hepsini benim de yaptığımı fark ettim. Bunu hiç düşünmemiştim” dedi.

KADIN YÖNETMEN TERCİHİ



Knightley, daha önce verdiği bir röportajda da filmlerdeki yakınlaşma sahneleriyle ilgili konuşmuştu. Knightley, “Eğer annelik ve vücudu kabullenmeyi anlatan bir hikayenin içinde yer alıyorsam, üzgünüm ama bu projede kadın bir yönetmenle çalışmayı tercih ederim” ifadelerini kullandı.